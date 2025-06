LignanoPasdarano Exxx…Polzive!!! Da che parte stanno i lignanesi? In Laguna premiano Cecilia Sala l’amante del regime iraniano che usa la gente come scudi umani per accusare Israele di uccidere civili. Mariano Giustino corrispondente di radio Radicale: “Il regime sta intensificando la repressione”.

Lignano, dopo il caos amministrativo, precipita nel caos letterario. Si tratta del Premio Hemingway giunto alla 41esima edizione cui la giuria ha attribuito il premio alla giornalista Cecilia Sala per essere una “Testimone del nostro tempo”. Quale tempo? quello del suo amore per l’Iran in cui, malgrado le testimonianze, ritiene importante distinguere tra popolazione e regime? Quali distinzioni? Recentemente su “X” il premio Hemingway 2025 ha lanciato un messaggio nel quale sostiene che “In Iran si tengono molti più “rave” che in Italia e che non è vero che si viene impiccati solo perché non si rispetta il Corano”. La giovane donna fu tenuta prigioniera per diverse settimane a Teheran, in condizioni spaventose, e poi liberata grazie all’intervento robusto del governo italiano. Molto diverse le testimonianze di Mariano Giustino, corrispondente di radio Radicale dal Medio Oriente che ci informa: «Il regime utilizza la gente come scudi umani, per poter accusare Israele di avere ucciso civili. Temono nuove rivolte come quella dopo la morte di Mahsa Amini, e per questo stanno intensificando la repressione. In queste ore assistiamo ad arresti di oppositori e ad impiccagioni di condannati a morte. Ho notato che sui media italiani queste cose non vengono sottolineate». Cecilia Sala nasconde la verità sul regime iraniano con la complicità di un premio letterario intestato a un grande inviato?