DegradoEsportado Exxx…Polzive!!! Esportiamo degrado. Come si promuove la mobilità sostenibile a Udine? Biciclette pagate un occhio della testa oggetto di vandalismo finiscono abbandonate nelle città di periferia. Il consigliere Pittioni interroga Sindaco e Assessore Marchiol: “Quanto costa il recupero?” Bisogna introdurre sistemi di penalizzazione.

Una città impresentabile e, al problema dei cassonetti sollevato alcuni giorni fa dalla segretaria del Circolo di Fratelli d’Italia di Udine Ester Soramel, si aggiunge il fenomeno dell’abbandono delle biciclette del comune. Sul punto scatta l’interrogazione del consigliere meloniano Antonio Pittioni. Il documento è rivolto al sindaco e all’assessore Marchiol. L’oggetto del documento è «L’abbandono delle biciclette comunali a Udine». Il consigliere interroga la maggioranza: «Il Comune di Udine ha recentemente acquistato nuove biciclette da mettere a disposizione dei residenti e dei visitatori per promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita urbana; – Le biciclette sono state collocate in diversi punti della città, con l’intento di offrire un servizio pratico e accessibile a tutti. Nonostante l’iniziativa sia apprezzata, si è riscontrato un fenomeno crescente di biciclette abbandonate in aree non previste, lontano dai punti di raccolta designati e/o sui marciapiedi (vedi foto a Cividale). Il recupero delle biciclette abbandonate incide negativamente sulla resa del servizio ed implica un aumento di costi, con il rischio di ripercuotersi sul Comune e, quindi, sulle casse pubbliche. Sono stati segnalati anche atti di vandalismo ai danni delle biciclette, quali, ad esempio, il furto delle batterie delle e-bike». Il consigliere Pittioni insiste e, pur considerando che il servizio di biciclette comunali è pensato per favorire una mobilità più ecologica e comoda, è necessario assicurare una gestione efficace affinché il servizio possa rimanere sostenibile nel lungo periodo. L’abbandono delle biciclette fuori dai punti di raccolta stabiliti crea non solo disagi a chi utilizza il servizio, ma anche potenziali problemi di sicurezza e decoro urbano. Alcune città italiane hanno già introdotto sistemi di penalizzazione per chi non restituisce le biciclette correttamente, al fine di disincentivare comportamenti scorretti e tutelare l’efficienza del servizio. Per questi motivi il consigliere Pittioni interroga sindaco e assessore per sapere se: “L’Amministrazione comunale è a conoscenza della crescente problematica dell’abbandono delle biciclette in aree non previste e se sono stati previsti interventi per monitorare e risolvere questa situazione; sono state prese in considerazione misure per prevenire e disincentivare tali comportamenti incivili, ivi comprese sanzioni per gli utenti che non restituiscono correttamente le biciclette ai punti preposti; sono previsti interventi per sensibilizzare la cittadinanza sull’uso corretto del servizio di bike sharing, al fine di migliorare il servizio e ridurre i costi per il recupero delle biciclette abbandonate». Udine, città a misura di degrado da esportare.