Mazzolini-Razzolini Exxx…Polzive!!! Aperta la corsa ai contributi per la montagna. Il vice presidente del consiglio sconfina sul terreno dell’assessore al turismo e punta sul pauperismo montano e su baite e stavoli. Bini: Incentivi, pari a 2,5 milioni per strutture alberghiere di qualità pari o superiori ai 4 stelle.

Il vice presidente del consiglio Mazzolini (vedi foto) costretto a rincorrere (al ribasso) l’assessore al turismo Sergio Bini rispetto alle misure per il rilancio della montagna. Per Mazzolini-Razzolini la “pastura” dell’Alto Friuli è decisiva per la sua rielezione ed è costretto ad “invadere” il terreno del settore turismo Fvg per ritagliarsi un briciolo di visibilità dopo le figurazze atomiche sul tunnel (negato) del Passo di Monte Croce Carnico. Ma, rispetto all’assessore, quello del vice presidente è un approccio di natura “pauperista” con uno obiettivo poco attrattivo e a breve termine. Senza prospettive, e fine a se stesso: Puntare sugli stavoli al grido di “Ma quanto sono belle le nostre montagne, con le loro baite”? Mazzolini-Razzolini ci informa: “Ho presentato un emendamento molto importante per permettere di rimettere a nuovo i nostri stavoli, perché fanno parte della nostra storia e cultura. Sono edifici che raccontano l’identità autentica delle nostre montagne. Recuperarli significa ridare vita a un patrimonio insostituibile e contrastare lo spopolamento”. Diverso l’approccio dell’assessore al turismo Bini che, con visione di un turismo a lungo termine e allargato alle altre località friulane, punta su strutture di alto livello. Rende noto l’assessore: “Con la scelta delle località che saranno oggetto del bando, si è tenuto conto della crescita in chiave turistica dell’area montana; della nomina del Comune di Pordenone a Capitale italiana della Cultura 2027; della rinnovata centralità di Udine nel panorama degli eventi sportivi, tanto che la città è stata designata come sede della Supercoppa Europea; delle ricadute di lungo periodo della Capitale europea della Cultura a Gorizia e nel territorio del Collio, un’area fortemente interessata dallo sviluppo del turismo all’aria aperta, come attesta l’Oscar italiano del cicloturismo recentemente ottenuto dalla Ciclovia FVG3 Pedemontana; della forte attrattività turistica di Trieste, grazie anche al traino della crocieristica, inserita tra le 10 destinazioni globali più di tendenza per il 2025 da parte di Booking.com”. L’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini rende noto che la giunta ha approvato, su proposta dello stesso Bini, la delibera che individua le aree regionali beneficiarie di incentivi per l’insediamento di strutture ricettive alberghiere di qualità, con classificazione pari o superiore alle 4 stelle. Mazzolini-Razzolini punta sugli stavoli, l’assessore Bini sugli alberghi a 4 stelle. In tal senso la Regione rilancia la propria strategia per rafforzare l’offerta turistica d’alta gamma, individuando nuove aree dove sarà possibile attivare incentivi per la realizzazione di strutture ricettive classificate almeno quattro stelle. Dopo una prima fase avviata nel 2023 e dedicata esclusivamente ai Comuni montani legati alla filiera sciistica, il nuovo bando — previsto entro l’estate 2025 — amplia i beneficiari includendo anche le città Unesco (Aquileia, Cividale e Palmanova), la Comunità del Collio e gli ex capoluoghi di provincia (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).

L’obiettivo è stimolare iniziative imprenditoriali qualificate, promuovendo un’accoglienza di fascia alta in grado di valorizzare le vocazioni territoriali, favorire la destagionalizzazione e rafforzare la competitività del sistema turistico regionale. Lo stanziamento iniziale per il 2025 è pari a 5 milioni di euro, con ulteriori risorse attivabili in caso di elevata adesione. Due visioni diverse per lo sviluppo della zona montana: Baite e stavoli proposte da Mazzolini-Razzolini e alberghi a 4 stelle per l’assessore Bini.