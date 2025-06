Le prove di dialogo con gli alleati sulla sanità Fvg erano già state intavolate il 13 scorso a Codroipo al Nodo in occasione dell’incontro promosso dalla Lega su Sicurezza e Islamizzazione. Cisint, prima del dibattito, aveva riunito in una saletta una decina di amministratori per illustrare la sua idea di sanità in Fvg. Oggi in rete, il segretario Dreosto ha annunciato di aver convocato una conferenza stampa per comunicare il “rafforzamento” del partito in regione con l’attivazione di due nuovi dipartimenti tematici: Sanità ed Enti locali. La sanità, non è un caso, affidata (in realtà da almeno 15gg) all’europarlamentare Anna Cisint. Una scelta politicamente di peso se si pensa allo stato in cui versa il settore in Fvg e, per restare nel monfalconese, l’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina (ASUGI), dove il DG Poggiana è finito a processo a causa del trasferimento di un primario e c’è la questione del direttore amministrativo Possamai (vedi Leopost) cui è stato rinnovato l’incarico malgrado si trovi in quiescenza. Il rischio danno erariale è concreto. Ma nella coalizione ci si interroga: Conoscendo lo spirito frizzantino dell’europarlamentare, il segretario Dreosto, con la nomina, avrà voluto mandare un messaggio “insidioso” all’assessore Riccardi di Forza Italia? Quel partito che è sempre stato contrario al terzo mandato ai presidenti. Quale sarà il piano di lavoro dell’europarlamentare? “Elaborare una fotografia aggiornata del sistema, con l’obiettivo di individuare aree di miglioramento, dalle liste d’attesa al piano oncologico e ad altri temi prioritari”. «È un lavoro impegnativo – rendono noto Dreosto e Cisint – ma necessario per mettere al centro la buona amministrazione e dimostrare la capacità della Lega di fornire risposte concrete, partendo dai territori e guardando al futuro del Friuli Venezia Giulia». Obiettivi sostanziali, che fanno pensare a traguardi molto alti rispetto all’incarico di oggi. La Lega, terzo mandato o meno, si tiene stretto il Friuli, non lo cede al primo che passa per la strada. Cisint è esponente di livello nazionale, la sua visibilità è un dato di fatto. Inoltre, elemento che non guasta, è la bestia nera della sinistra capace, come alle ultime elezioni (con Fasan), di bissare percentuali oltre il 70%. Il Friuli di nuovo governato da una donna? Nel corso della conferenza stampa sono stati nominati i nuovi responsabili territoriali degli enti locali: Mara Piccin per la provincia di Pordenone, Roberto Sartori per Gorizia, Luigino Bottoni e Loris Bazzo per la provincia di Udine, Giuseppe Ghersinich e Stefano Bernobich per quella di Trieste.