Victoria dei Maneskin. La sua vita sentimentale.

“Buongiorno Las Vegas”. Così Victoria dei Maneskin ha voluto salutare i follower di Instagram. Uno scatto super sexy per celebrare il mattino di una giornata speciale per la ventunenne, quella in cui avrebbe realizzato il suo “sogno americano” del concerto su supporto ai Rolling Stones.

Una foto rock in cui la ragazza si mostra in déshabillé alle prese con un selfie allo specchio. Camicia bianca trasparente, topless e intimo, Victoria si fotografa nella sua stanza d’albergo mentre è seduta sul letto. Smalto blu elettrico alle unghie e lunghi capelli biondi lasciati sciolti sulle spalle. Oltre un milione di like per l’audacia della fotografia. Al fianco di Victoria da tempo c’è una ragazza, una sua coetanea, con cui è stata notata proprio di recente.