ViaVaiCimolai Exxx…Polzive!!! I sugheri Da Pozzo e Agrusti premiano l’esempio di industria friulana: Statalizzare le perdite, privatizzare i profitti. Un bidone tirato ai fornitori da oltre 400 milioni di euri. Panico in sala: Bini sconvolto (vedi foto).

Guarda la faccia dell’assessore alle attivtà produttive del Friuli VG, Bini. E’ l’immagine sconvolta del premio a Cimolai. Giovedì scorso a Pordenone si è svolta l’annuale autocelebrazione dei vertici della Camera di Commercio di Pordenone Udine. La passerella itinerante dell’intramontabile duo composto dal vicepresidente facente funzioni di presidente Agrusti e dal presidente, facente funzioni di vice, Da Pozzo. Si trattava dell’evento trito e ritrito della “Premiazione dell’economia e dello sviluppo”. A quanto pare, nell’intenzione degli organizzatori, chi contribuisce all’economia e allo sviluppo della regione Fvg riceve una targa e un’ospitata a teatro. Un “riconoscimento speciale” per dirla con le parole dei due “galleggiatori” della Camera di Commercio friulana. Con sorpresa dei presenti, un riconoscimento speciale è stato assegnato all’industria Cimolai di Pordenone con sede a Roma. L’industria accusa un debito di 65 mila euri nei confronti del comune di Polcenigo determinato dal mancato versamento delle imposte comunali: Imu, per il 2019-20 e 22 e la Tasi per gli anni 2019 e 2022. Il segno della crisi esplosa più di un anno fa i cui numeri presentavano cifre da spavento: un debito complessivo di circa 668 milioni di euro, di cui 230 verso creditori privilegiati e 438 milioni verso creditori chirografari. Tra questi ultimi diversi istituti di credito. L’esposizione verso banche, per linee di credito garantite da Sace (intervento del ministro Ciriani), si aggira attorno ai 134 milioni di euro. Si sommano altri 56 milioni di debiti legati a mutui, con intervento della finanziaria regionale Frie. Va detto che i creditori privilegiati sono coloro che saranno soddisfatti prima degli altri, i chirografari sono invece quelli che non hanno alcun diritto di prelazione e per tale ragione saranno soddisfatti soltanto dopo i privilegiati. Come potrà accettare una finanziaria pubblica regionale (Frie) il 15% del concordato proposto ai chirografari? Quando nascerà la tanto attesa newco? Per ora accontentiamoci, la Camera di Commercio del duo Da Pozzo-Agrusti premia chi, facendo impresa, statalizza le perdite e privatizza i profitti. E’ stato premiato anche Luigino Pozzo della Pmp di Coseano. Ma quella è un’altra dimensione.