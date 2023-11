CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Il Messaggero Veneto pilotato da Ubaldeschi prende la prima tranvata: C’è stato o non c’è stato l’accoltellamento a Udine? Una ferita provocata da un coccio di vetro diventa una coltellata. La verità la riporta Telefriuli.

Clamorosa tranvata per il Messaggero Veneto della nuova proprietà del banchiere Enrico Marchi e diretto dalla coppia Ubaldeschi-Possamai. Un semplice episodio accidentale viene trasformato in un gravissimo accoltellamento. Con tanto di titolone in home page: “Accoltellamento vicino al Tribunale di Udine. Un ferito grave”. E nel dettaglio: Un accoltellamento si è verificato nella tarda serata di venerdì 24 novembre in Largo Ospedale Vecchio, vicino al tribunale di Udine. Un uomo di origine straniera, le cui generalità devono ancora essere rese note. Da quanto si è potuto apprendere secondo una prima ricostruzione dei fatti fornita dalle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo friulano. Il grave episodio, i cui contorni devono essere ancora chiariti nei dettagli, è accaduto poco dopo le 22…“. Per Telefriuli invece si è trattato di tutt’altro caso: “Molesta una ragazza, ma un amico della giovane interviene e lo fa cadere a terra. Lui finisce su alcuni cocci di vetro e si ferisce al volto. Ora è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine, ma non è in pericolo di vita. E’ quanto successo ieri sera in largo Ospedale Vecchio a un cittadino di origine straniera. Attorno alle 20.30, un passante ha chiamato il 112 segnalando la presenza a terra di una persona sanguinante. Poco dopo sul posto sono giunti la Squadra volante della Questura, la polizia locale e i sanitari, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale cittadino in codice rosso”. Anche sull’orario i fatti non collimano. Per il Messaggero di Ubaldeschi dopo le 22, per Telefriuli, le 20.30. Proprio una settimana fa il Messaggero veneto si era fatto promotore di un convegno dal titolo: Fare News: Il futuro dell’informazione tra social network e fat checking. Evento nell’ambito del Fake News Festival 2023. Le bugie corrono solo sui social network? Quale ruolo possono ancora avere le testate giornalistiche nella verifica dei fatti e quale sarà il futuro dell’informazione?