GoriziaLetizia Exxx…Polzive!!! Finisce 2 a 2 la partita delle mesate ai manager dei distretti del commercio dei capoluoghi friulani. Anche Gorizia si allinea a Udine: Compenso 70mila euri, domande entro il 31/12. Non è richiesta la laurea.

Il manager del distretto a Udine tirerà 100mila euri, a Gorizia 70mila. A Pordenone e Trieste incarico a titolo gratuito. Come mai?

Come riportato su queste pagine sta prendendo forma la misura attivata dall’assessore regionale Bini per rilanciare il commercio. Nella fattispecie i cosidetti “distretti del commercio”. Fra quelli individuati e in corso di perfezionamento, sono ben avviati i progetti legati ai capoluoghi di provincia dove le città sono comuni capofila. Per completare l’operazione e per mettere a terra l’iniziativa è stata individuata la figura del “manager del distretto” che dovrà coordinare i rapporti con la pubblica amministrazione. A Trieste è già stato individuato colui che dovrà ricoprire l’incarico (il vice di ConfCommercio Nicola De Luca) mentre a Pordenone è stato pubblicato l’avviso di manifestazione d’interesse. Ambedue gli incarichi sono a titolo gratuito. A Udine invece il manager del “distretto” riceverà un compenso di 100mila euri per due anni. E Gorizia non vuole essere da meno. E’ stato pubblicato l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di manager del distretto del progetto denominato “Città di Gorizia” che avverrà tramite una procedura comparativa. Domande entro il 31 dicembre 2023.

Requisiti principali: avere esperienza in materia di comunicazione e marketing, in particolare in ambito digitale (siti web, social media, digital marketing); esperienza in materia di marketing territoriale; esperienza in materia di progettualità e servizi a supporto delle imprese e in particolare del commercio di vicinato. Non è richiesta la laurea, come per il bando di Udine. L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto di prestazione d’opera professionale e fino al 26 ottobre 2026, salvo proroga richiesta dal Comune e concessa dalla Regione e comunque fino alla completa trasmissione della rendicontazione alla Regione Friuli Venezia Giulia. Il compenso per tale incarico è fissato in 70.000 euri lordi omnicomprensivo, incluso di ogni onere e spesa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo.