SindacatoSurriscaldato Exxx…Polzive!!! Revocato lo sciopero del personale sanitario dell’Asugi per il 30 novembre. A Pordenone concessi 10 giorni all’azienda sanitaria per risolvere il caso delle indennità di Pronto Soccorso.

E’ stato revocato, a seguito della richiesta di rinvio da parte della “Commissione di garanzia”, lo sciopero di tutto il personale Asugi (vedi leopost) dell’area isontina proclamato da Uil Fpl e Nursind per il giorno 30 novembre. E’ confermata invece l’astensione di 24 ore per martedì 5 dicembre di tutto il personale Asugi afferente all’Area Isontina. Quella di ieri è stata una giornata infuocata per le due sigle sindacali che seguono da vicino le problematiche del personale impegnato nelle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia. Lo sciopero era stato proclamato per lo stato in cui si trova l’area isontina dell’azienda sanitaria: mancanza di personale, tecnici sovraccaricati di lavoro, rischio chiusura di alcuni dipartimenti e il tetto di spesa da togliere. E’ stata invece confermata, per i medesimi motivi, l’astensione di tutto il personale per il 5 dicembre 2023, dalle ore 00 alle ore 24. Se nell’isontino la situazione è ormai catastrofica, nel pordenonese c’è il rischio concreto che il presidio possa entrare in un tunnel senza uscita. Ieri c’è stata una manifestazione molto partecipata all’esterno dell’ospedale composta da diverse sigle sindacali. I vertici di UilFpl e Nusind sono stati ricevuti dal Prefetto, Natalino Manno che ha chiesto loro una tregua e di concedere 10 giorni di tempo alla direzione dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale del direttore Tonutti, per risolvere la questione delle indennità di Pronto Soccorso. Nulla può fare invece il rappresentante del Governo rispetto alla chiusura del punto nascita di San Vito al Tagliamento. Deciderà la politica.