DistrettoFurbetto Exxx…Polzive!!! Abbiamo un Leclerc a Udine: Chi è il predestinato manager del commercio per 100mila euri? Scoppia il magheggio: a Trieste e Pordenone al manager del distretto nessun compenso. La strana relazione Confcommercio-Regione.

La delibera è stata pubblicata l’altro ieri e riguarda l’annuncio di un bando ad evidenza pubblica per il ruolo di “manager del commercio”. Il comune di Udine è titolare del progetto di Distretto del Commercio denominato “Io compro a Udine”, cui è stato assegnato, come ente capofila, un contributo complessivo di 500.000 euri. Il progetto prevede una strategia di intervento articolata in aree, obiettivi ed interventi che in parte deve essere attuata dal Manager del Distretto. All’incaricato, in ragione della professionalità e dell’impegno lavorativo richiesto, spetterà un compenso di 100mila euri (oltre ad oneri previdenziali ed IVA) per 24 mesi. La consulenza decorrerà indicativamente dal 2 febbraio. Le cose sul “manager del distretto” vanno in modo diverso a Trieste. Per diversi motivi. A partire dallo schema di partenariato dove figura Confcommercio dell’intramontabile Paoletti, l’equivalente del Da Pozzo udinese. L’associazione di categoria riceve dal comune un compenso di 25 mila euri per la funzione di centro di assistenza tecnica (Cat). Il Comune di Trieste riceve dalla regione un cofinanziamento di 482.000 euri a fronte di una spesa complessiva di 1 milione. La cabina di regia, costituita dai partner del Distretto (compresa Confcommercio Imprese per l’Italia), ha individuato nella persona del dott. Nicola De Luca, vice direttore della stessa Confcommercio il nominativo per la funzione di manager di Distretto. Non è previsto compenso. Il comune di Pordenone si allinea a quello di Trieste, dove il distretto si chiama pomposamente: “The great distrect” che unisce il comune di Pordenone in qualità di capofila con i comuni di Aviano, Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola. Anche nel caso del comune della destra Tagliamento, tra le gli organizzatori figura l’Ascom Confcommercio, oltre a Camera di Commercio di Pordenone-Udine (presidente sughero Da Pozzo) e Confcooperative Pordenone. Al progetto è stato assegnato un contributo di 500.000 euri come a Udine. Nel frattempo gli uffici comunali hanno predisposto l’avviso di manifestazione d’interesse per la nomina del manager del distretto del commercio: “The Great Distrect”. Sull’avviso c’è scritto che “Il Manager partecipa alle attività dell’Assemblea senza diritto di voto e svolge la propria funzione in posizione di terzietà. Nessun compenso è dovuto neppure a titolo di rimborso spese. La nomina ha una durata di tre anni”. E allora sorge il dubbio che la “Mangiatoia Udine” abbia scomodato il progetto “Io compro Udine” per sistemare un predestinato. Chi sarà il fortunello che si assumerà l’incarico di Manager del distretto del capoluogo friulano a 100mila euri e che a Trieste e Pordenone non riceve compenso?