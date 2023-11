FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Domenica si celebra a Pordenone il congresso provinciale dei BenitoRemix. Loperfido verso la riconferma. Alessandro Ciriani tormentato per le europee. Si risveglia Forza Italia, il 3 dicembre a congresso.

Sarà la sala Zuliani della fiera di Pordenone ad ospitare, domenica 26 novembre, il congresso provinciale di Fratelli d’Italia. L’appuntamento segue quelli di Udine e Gorizia e precede quello di Trieste, in programma il 2 dicembre, che andrà a chiudere la serie dei congressi provinciali della regione Friuli VG. Quindi, dopo Candotto (Udine) e Tubetti (Gorizia) si attende solo la formalità del voto per alzata di mano al favorito e unico candidato Emanuele Loperfido, segretario uscente. L’assemblea del capoluogo della destra Tagliamento aveva assunto un interesse particolare per via del chiacchiericcio che si era creato attorno alla candidatura del sindaco Ciriani alle europee. Si pensava al sacralità del congresso per portare alla firma degli iscritti un documento che invitasse i dirigenti romani a non considerare l’impegno del sindaco alle europee. Si sa che anche ad Alessandro Ciriani non sarebbe dispiaciuta una “mozione di sentimenti” col timbro congressuale rispetto all’impegno continentale. Ma, come si sa, se Roma chiama, Pordenone non può sottrarsi, vale per tutti i partiti. Ma, nel caso inispecie, c’è la variante del cognome visto che il sindaco porta quello del ministro che si trova nel cerchio ristretto di Giorgia. In tal caso in Friuli bisognerebbe trovare una donna per il principio dell’alternanza per le candidature. Infine, sempre dal fronte pordenonese, si rivede Forza Italia. Il coordinatore Tajani ha sollecitato i coordinatori regionali ad organizzare i congressi provinciali. In Friuli sarà Pordenone – come si legge su Il Gazzettino – ad inaugurare la serie delle assise che sono programmate per il 3 dicembre. Favorito il capogruppo degli azzurri in regione Andrea Cabibbo.