AdessoBasta Exxx…Polzive!!! La Sanità Isontina abbandonata dai vertici regionali. Verso la chiusura delle unità operative e riduzione dei servizi territoriali. Proclamato lo sciopero giovedì 30 novembre.

La voce si era sparsa ancora domenica, ai margini del congresso provinciale di Gorizia di Fratelli d’Italia: Nello stato in cui si trova l’area isontina, la chiusura di alcuni dipartimenti e unità operative è inevitabile. Mancano gli standard minimi di sicurezza a causa della crisi del personale; mancano risorse, almeno 130 dipendenti, e fondi. Che sono drenati tutti su Trieste. Lo spiffero delle chiusure è intestato a uno dei massimi responsabili sanitari della zona. Una situazione drammatica che è stata seguita da mesi dalle sigle sindacali UilFpl e Nursind e che ormai, dopo lo stato di agitazione e il fallito tentativo di conciliazione, è sfociata nella proclamazione dello sciopero di tutto il personale dell’area isontina per giovedì prossimo, 30 novembre. Sul tema la politica si è mossa a corrente alternata con in prima fila la sindaca Anna Cisint che non ha mai fatto mancare il suo appoggio alle ragioni dell’agitazione dei sindacati. Lei, l’assessore del comune di Monfalcone Vita ai quali si è accodato anche il consigliere regionale Diego Moretti che non si è mai tirato indietro. Il punto che unisce gli esponenti politici alla Uil Fpl e Nursind è quello della richiesta di deroga al tetto di spesa sulle assunzioni. Inderogabile, per scongiurare i prossimi tagli e chiusure di servizi ospedalieri. Nessuna reazione invece da Fratelli d’Italia che domenica scorsa ha celebrato il congresso provinciale. La neoeletta, senatrice Tubetti, si è limitata a ricordare l’arrivo del nuovo direttore del carcere; la lunetta ferroviaria; i fondi per la capitale europea della cultura e gli accordi bilaterali. Sull’emergenza sanità, nulla. Nada. Un argomento tabù sepolto dalle due manifestazioni che ieri hanno tenuto banco da ovest a est. A Pordenone si è celebrato lo show autoreferenziale della Camera di Commercio e poco prima, c’è stata a Trieste, la passerella di presentazione della nuova cabinovia da 63 milioni di euri. Una giornata di grande festival in cui la classe dirigente regionale ha distribuito sorrisi e abbracci nel tentativo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla crisi del settore sanitario nell’Isontino. Un principio di dignità sequestrato selvaggiamente le cui cause vanno ancora a ricercarsi nell’impossibile convivenza di due realtà mai combinate fra di loro: l’isontino e il giuliano.