OviSodi Exxx…Polzive!!! Dopo il bidone Fuksas da 135 mila euri, la giunta Dipiazza di Trieste ha presentato il progetto della Cabinovia e di Porto Vivo che sarà visssuto da 20mila persone al giorno. Esclusi i Comitati dalla conferenza stampa.

Costo della cabinovia oltre 62 milioni di euri. E’ stato presentato poco fa nella sala azzurra del palazzo comunale di Trieste, il progetto “Porto Vivo” che comprende anche la tanto discussa Cabinovia. Il comune mette le mani avanti e nella presentazione è inciso: “Le narrazioni contrarie all’opera si fondano su valutazioni “di pancia” senza alcuna base scientifica”. Come verrà trasformata l’area? “Sarà vissuta da 20.000 mila persone al giorno e potrà essere ammirata anche in volo dalla cabinovia”. Le stazioni progettate dall’archistar Fuksas e costate 135 mila euri +iva, sono state modificate secondo le prescrizioni della soprintendenza. “L’ultimo progetto sulle cabinovie prevede un percorso basato su 4 stazioni (Molo IV, Polo Museale, Park Bovedo (Barcola), Opicina). Le cabine hanno 10 posti e sono accessibili a disabili, passeggini, biciclette e transitano ogni 20 secondi, sostanzialmente azzerando i tempi di attesa in fermata che sono la principale caratteristica negativa del Trasporto Pubblico. Il viaggio consente di portarsi a destinazione in tempo certo e indipendente dal traffico (appena 14/15 minuti sono necessari per collegare le due stazioni più lontane) ed è piacevole: avviene stando seduti in tutta comodità e con un panorama eccezionale. Il tracciato scende dalla frazione di Opicina fino al mare e attraversa il vecchio scalo fino al cuore della città a 5 minuti a piedi dalla Piazza Unità, centro di Trieste. Lungo il Porto Vivo è stato scelto di immergere il tracciato della cabinovia sul retro rispetto agli edifici più pregiati nel realizzando Parco Lineare, viale verde finanziatao dal PNRR-MIC con 23 milioni di euro (i cui lavori partiranno all’inizio del prossimo anno). La via aerea consente inoltre di non avere infrastrutture continue a terra che creano un taglio longitudinale di intralcio ai percorsi e alla fruizione pedonale e ciclabile. Le stazioni costituiscono poli intermodali: hanno ampi parcheggi, velostazioni e stazioni bike sharing, fermate di scambio con le linee bus. La stazione “Trieste” è inoltre collocata in corrispondenza del principale polo intermodale della città dove si trovano la stazione ferroviaria, la autostazione dei bus extraurbani e internazionali e il principale hub dei bus urbani, dove circa 20 linee bus transitano o hanno il capolinea. Nella Stazione Bovedo è stata già prevista nella progettazione per il prossimo futuro, così come chiesto dal Consiglio Comunale, un collegamento con la Strada del Friuli ed il Faro della Vittoria, attraverso un potente pedonale sopra Viale Miramare ed una risalita a cremagliera. Tale collegamento, come chiesto, servirà sia agli abitanti di Strada del Friuli, sia per un più agevole accesso ai turisti che vorranno andare a visitare il Faro. In questa Stazione, isolata dal contesto, urbano saranno collocati i moderni motori, molto silenziosi. Le Stazioni “Trieste” (al Molo IV) e la Stazione “Porto Vecchio” sono state modificate rispetto al progetto iniziale di Fuksas in base al parere sul progetto preliminare rilasciato dalla Soprintendenza lo scorso dicembre 2022 e sono state inserite in questo progetto definitivo. La Stazione di Opicina, perfettamente inserita nell’ambiente circostante, disporrà di un parcheggio gratuito per circa 400 posti auto. Questa infrastruttura, oltre a essere di per sé un’attrazione turistica, elemento che da solo ne giustifica l’esistenza in molte altre città, consente anche ai triestini ed ai turisti di raggiungere l’altopiano carsico in bicicletta o a piedi senza attraversare strade pericolose e dislivelli notevoli, oltre che i poli museali di Porto Vivo e, domani, connettere la stazione con il previsto terminal crocieristico”. Alcuni triestini sono rimasti fuori dalla sala.