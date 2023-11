PordenoneCalderone Exxx…Polzive!!! Oggi il ministro del lavoro in città. Burrasca sull’azienda sanitaria diretta da Tonutti: Indennità di Pronto Soccorso e Punto Nascita di San Vito. Convocati urgentemente dal Prefetto UilFpt e Nursind. Proclamato lo stato di agitazione.

Per una serie di spericolate combinazioni geografiche, stasera il Teatro Verdi di Pordenone ospiterà, in occasione della cerimonia annuale della Camera di Commercio, il Ministro del lavoro Marina Calderone. Interverrà dal palco del teatro pordenonese prima del conferimento delle tre Targhe dell’Eccellenza e prima che i rappresentanti di UilFpl e Nursind siano ricevuti dal Prefetto di Pordenone. Non c’è dubbio che i vertici della Camera di Commercio nasconderanno al ministro Calderone ciò che le due sigle sindacali denunciano da mesi: il disordine cui versa l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale. Cosa direbbe il ministro rispetto al mancato riscontro, da parte dell’Azienda Sanitaria, della contrattazione rispetto all’accordo regionale relativamente all’indennità di Pronto Soccorso? Le due sigle sindacali, che rappresentano oltre il 60% della rappresentanza all’interno dell’azienda, non hanno firmato l’accordo presentato dalla direzione dell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale. Per UilFpl e Nursind quell’accordo non è valido perché non è stato vagliato, preventivamente, dall’assemblea. Inoltre il protocollo non rispetta la volontà espressa a livello regionale, ovvero la ripartizione delle risorse oltre che per teste, anche in relazione ai carichi di lavoro individuati con gli accessi dei singoli pronto soccorso. Non applicando questi termini, rivendicati dai sindacati, il personale, costretto a carichi di lavoro eccessivi vedrebbe sfumate le aspettative di un riconoscimento e valorizzazione del proprio impegno. Inevitabile che ci sia un emorragia di operatori verso le strutture private. Quali risposte darebbe il ministro? Per tal motivo domani in tarda mattinata il Prefetto vuole incontrare i rappresentanti di Uil Fpl e Nursind per capire bene le ragioni dello stato di agitazione che i sindacati hanno proclamato. Ma oltre al presidio sanitario di Pordenone, l’Azienda è sotto pressione per via della chiusura del punto nascita di San Vito al Tagliamento. Osservano i sindacati: “La sospensione del servizio è conseguenza della decisione della Dottoressa Roberta Pinzano in cui mette in evidenza rischi per le partorienti. Nel frattempo, a San Vito, nascono 18 bambini. Nessuno dei professionisti del comparto è stato coinvolto nella decisione presa e certamente non condividono, anzi sarebbe meglio dire subiscono, la scelta del primario. Il decreto parla di mancata sicurezza. Niente di più falso! Come dimostrano i numeri riportati nella tabella a San Vito le mamme e i bambini vengono assistiti con standard qualitativi adeguati. In ultimo, vorremmo segnalare che sono stati spesi oltre 200 mila euro per adeguare gli spazi del reparto. Soldi pubblici sprecati”.

Di fronte a questo quadro inquietante, UilFpl e Nursind chiedono le dimissioni del direttore del dipartimento materno infantile Roberto Dall’Amico e della dottoressa Roberta Pinzano. Intanto stasera, a pochi metri dalla sede dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, dove i diritti primari dei cittadini e quelli dei lavoratori sono compromessi, il ministro del lavoro premierà le eccellenze friulane. Una pitturata di vernice per nascondere lo sconforto di chi sgobba per un alto senso di responsabilità.