PolegatoFulminato Exxx…Polzive!!! IlCamerata di Sequals dato per morto negli annunci di due ditte di pompe funebri del maniaghese. Il ristoratore al ricino sprigiona salute e annucia: “E’ una minaccia. Ho presentato denuncia contro ignoti”.

Il funambolico ristoratore di Sequals (Pn) ha presentato denuncia-querela il 23 novembre scorso perché il suo nome appariva sugli “avvisi di lutto” delle onoranze funebri Melosso di Meduno. La foto di Polegato era pubblicata tra quelle dei soggetti deceduti. Ma non basta. Il ristoratore, nella sua denuncia, afferma che la stessa fotografia risultava esposta tra i necrologi delle “Onoranze Funebri De Cecco” di Maniago. Per il nostalgico del ricino «tali pubblicazioni mi hanno scosso profondamente, ingenerandomi un’immensa inquietitudine, nonché un perdurante stato di ansia, in quanto – continua Polegato – ho intravisto in questa condotta una sorta di avvertimento e di intimidazione, volta a turbare la mia attività di ristoratore-collaboratore dell’attività di mia moglie, Teodora a Sequals». La denuncia presentata da Polegato attraverso il suo legale Francesco Ribetti è, al momento contro ignoti, in quanto finalizzata ad individuare i responsabili dei fatti. È molto probabile che si tratti di un errore generato dal sistema di catalogazione delle pagine del motore di ricerca. In realtà anche i titolari delle Pompe Funebri sono rimasti sorpresi: «Non c’entriamo assolutamente nulla con questa storia». Polegato si riserva la costituzione di parte civile ed esprime la volontà di proporre opposizione nell’eventuale richiesta di archiviazione della querela. Alleluja.