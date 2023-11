RegioneStrafalcione Exxx..Polzive!!! Il Friuli Venezia Giulia poco “sostenibile”. I somari saccheggiano la lingua italiana sulla promozione Green: Come si scrive innocuo? Sul Piccolo e Messaggero Veneto il colossale errore ortografico.

Paginate a colori sulle edizioni de Il Piccolo e Messaggero Veneto di oggi per la promozione del “green”. I somari infilati nella campagna di promozione della sostenibilità ambientale promossa dalla regione Fvg. Come si scrive l’aggettivo “Innocuo”? Le istituzioni che dovrebbero dare l’esempio di buona educazione scivolano sulle regole della lingua italiana. Educare per crescere e la regione dà un cattivo esempio. La campagna s’intitola “Verso una regione sostenibile”. in cui si legge che “Un gesto apparentemente innoquo (!!!) è devastante…”. Cosa c’è di più devastante di innoquo con la q rispetto alla c? Nessuno ha vistato i testi prima della loro pubblicazione su Piccolo e Messaggero Veneto in tutte e 5 le edizioni di oggi? Le pagine sono ricche di citazioni coltissime: Jane Godall; Michael W. Fox; Annie Leonard; Robert Swan… Quest’ultimo scrive: «La più grande minaccia per il nostro pianeta è che qualcun altro lo salverà». Swan non aggiunge che incombe una minaccia ancor più ciclopica sul pianeta: la somaraggine del palazzo.