FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! “Lopez” Loperfido eletto coordinatore della Contea dei Ciriani di Pordenone. Obiettivo: scavalcare la Lega alle prossime comunali. Il nodo presidenza della Comunità delle Prealpi Orientali. Le vecchie ruggini con il Carroccio

Si è celebrato di fronte ad una affollatissima sala della Fiera di Pordenone il congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Tutto come da previsioni. La Contea dominata dai fratelli Ciriani ha rispettato i pronostici e pertanto l’elezione dell’uscente coordinatore onorevole Emanuale Loperfido si è rivelata una semplice formalità. E’ stato rinnovato anche il Consiglio direttivo che risulta composto da Dusy Marcolin, Pier Francesco Cardente, Michele Zuliani, Cristina De Trane, Federico Casagrande, Alberto Piantedosi, Domenico Marzullo, Lorena Blarasin, Francesco Morabito, Francesco Ribetti e Giacomo Spagnol. Una curiosità: Ribetti (quasi 1.000 preferenze alle ultime regionali) è l’avvocato di fiducia del “camerata” di Sequals, Polegato. Il consigliere regionale Alessandro Basso ha ricordato l’importante giornata di politica che ha visto come coordinatore provinciale l’elezione dell’Onorevole Loperfido e la proclamazione del direttivo provinciale. Federico Casagrande, neoeletto nel direttivo ha «ringraziato il presidente a cui vanno le mie congratulazioni per l’elezione. Adesso testa bassa e lavorare che abbiamo un comune da conquistare». A proposito di comuni va osservato come Fratelli d’Italia, alle ultime regionali, sia stato il partito più votato della coalizione nella provincia della destra Tagliamento, quindi non sono concesse distrazioni alle amministrative del prossimo anno. Si vota, fra gli altri municipi, a Porcia (raggiunto l’accordo), Sesto al Reghena, Pasiano di Pordenone, Roveredo in Piano… Nella maggior parte dei comuni però, la Lega è maggioritaria della coalizione con punte che superano il 30%, primazia che i meloniani della Contea mal sopportano. Basta ricordare che si sono messi di traverso ad Azzano X (sconfiggendo Lega e Forza Italia) e a Fiume Veneto che hanno contrastato fino all’ultimo voto la vittoria della leghista Jessica Canton. Ad incendiare (politicamente) il Friuli Occidentale s’inserisce anche la golosa poltrona della presidenza della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali. Il prossimo anno si va rinnovo dei vertici. Secondo rimbalzi dalle valli sembra che il presidente attuale, Demis Bottecchia sia uscito da Forza Italia e passato con la Lega. L’operazione potrebbe essere funzionale alla ricerca di una copertura più solida in vista delle sue aspirazioni per il rinnovo di un altro mandato. Non è dato sapere se Fratelli d’Italia condivida l’operazione. A meno che non rientri in un gioco di compensazioni che coinvolge la comunità “Magnifica” quella più occidentale. Se Contea dev’essere, sia tale, non sono concesse invasioni locali. Domenica prossima toccherà a Trieste. Conferma per Claudio Giacomelli.