Vestappen campione mondiale di Formula Uno per la 4a volta. Volano gli stracci in casa Ferrari. Leclerc manda affanculo Sainz.

Leclerc scarica un petardo da chilo alla fine della gara. Il team radio appena tagliato il traguardo è stato emblematico: “Ho fatto il mio lavoro, ma questo mi frega per tutto il cazzo di tempo, tutto il cazzo di tempo. Non è bello da fare, si tratta solo di essere rispettoso. So che dovrei stare zitto, ma alla fine è sempre così. Fanculo”.

Cosa è successo? E’ successo che a Sainz il team aveva chiesto di non superare dopo l’ultima sosta, mentre lo spagnolo ha attaccato e passato il compagno di squadra scatenando la rabbia di Leclerc. Tuttavia, Charles ha fatto riferimento a presunti accordi presi prima del via, senza entrare nel dettaglio.

Ecco il suo punto di vista ai microfoni di Sky: “Ho provato ad essere aggressivo all’inizio. Alla fine non mi sono divertito, abbiamo perso tantissimo nel primo stint. Nel secondo e nel terzo stint siamo stati tra i più veloci, ma sulle medie ho fatto tanta fatica, ed il problema è che non ho avuto nessun segno di cedimento prima di perdere completamente l’anteriore. Duello con Sainz? Non andrò nel dettaglio. Non sono contento perché ci sono delle cose che ci diciamo, ma oggi sono andate un po’ diversamente. Ma alla fine ok così, abbiamo fatto 3° e 4° e per il titolo Costruttori non cambia niente, per il Piloti invece ,mi spiace un po’ perché sto lottando con Norris. So che devo contare su di me, da ora in avanti mi concentrerò su me stesso, devo fare meglio in qualifica cercando di massimizzare tutto”