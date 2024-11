MonfalconeCantierone Exxx…Polzive!!! Non si fanno i conti senza Forza Italia. Segretissimo vertice a Trieste fra Ciro Del Pizzo e Andrea Cabibbo. “Noi siamo leali, le candidature si decideranno a un tavolo regionale”. Sul terzo mandato Tajani spegne le ambizioni di Fedriga: “Il terzo mandato non esiste neanche negli Stati Uniti”.

Giovedì scorso a margine dei lavori del consiglio regionale, Andrea Cabibbo, capogruppo degli azzurri e Ciro Del Pizzo, presidente del consiglio comunale di Monfalcone, hanno affrontato, lontano da occhi indiscreti, la questione elezioni nella città dei cantieri e, di riflesso, Pordenone e le provinciali. Tutto si tiene, ben s’intende. Per i due forzisti vale il principio che ha sempre contraddistinto l’azione politica berlusconiana: “Noi siamo leali e i vari punti e le candidature vanno affrontati a livello regionale dove Forza Italia – sostiene Del Pizzo – ascolterà tutti e porterà una lista di nomi per arrivare a una sintesi”. Nella pratica, par di capire che per Forza Italia le elezioni di Monfalcone non si possono separare dalle altre scadenze elettorali e nemmeno le recenti sistemazioni nelle partecipate (vedi Ater, Ausir, Anci) che hanno favorito un partito rispetto che altri. Chi è rimasto a secco? In realtà, Del Pizzo insiste su un particolare: “L’elemento fondamentale su cui lavorare per le comunali e che unisce la coalizione deve essere il candidato sindaco. Oggi, a parte Pordenone, a Monfalcone un nome non c’è”. Gli azzurri assicurano che nessuno pensa a scissioni o spaccature, l’alleanza non si tocca. Tuttavia il riflesso che le elezioni dell’Emilia Romagna e Umbria hanno restituito al Friuli è un ritrovato vigore per Forza Italia. Dimostrato dal coordinatore nazionale Antonio Tajani a proposito del famigerato terzo mandato: “Oggi la democrazia deve permettere assolutamente un ricambio. Questo vale tanto per Zaia, quanto per De Luca“. Tajani parla a nuora perché suocera intenda ed è inevitabile il riferimento a Fedriga. Lo serve su un piatto d’argento: “Il terzo mandato non esiste neanche negli Stati Uniti, credo che dopo 10 anni si possa lasciare il passo a chi ha più stimoli, per esempio Flavio Tosi“. Nella disputa di Monfalcone, entrano in gioco anche gli incastri per le provinciali che gli addetti ai lavori assicurano di portare al voto già nel 2026. E il centrodestra, a parte la provincia di Gorizia, parte favorito. Piatto ricco mi ci ficco.