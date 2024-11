DipiazzaSvolazza Exxx…Polzive!!! Il comune di Trieste pubblica i redditi dell’esecutivo. Dipiazza è il più ricco della giunta e del consiglio: 280mila euri dichiarati nel 2023; Tognoli 104mila; Savino 98.936.

In attesa di conoscere le dichiarazioni dei titolari di incarichi politici degli altri comuni capoluogo, (sono fermi ancora alle dichiarazioni del 2.022), gli uffici del comune di Trieste hanno pubblicato le dichiarazioni relative al 2023 della giunta oggi riportate da “Il Piccolo”. Il sindaco Dipiazza si conferma il più ricco dell’esecutivo (e dell’aula visto che svolge anche il ruolo di consigliere ed è incalzato da Alberto Pasino di Punto Franco). Il primo cittadino dichiara un imponibile di 280mila euri, sensibilmente in calo rispetto all’esercizio 2022 che era di 328mila euri. Fra gli assessori, il più facoltoso è il responsabile del welfare, Massimo Tognolli con un reddito di 104.584 mila euri. Guida la classifica delle donne Sandra Savino con un reddito 2023 di 98.936 mila euri. Seguono: Giorgio Rossi 77.413; Serena Tonel 76.000; Elisa Lodi 68.972 (in crescita rispetto al 2022); Everest Bertoli 68.738; Stefano Avian 65.525; Caterina De Gavardo 61.465; Michele Babuder 39.945 e Maurizio De Biasio 37.649. Riguardo ai consiglieri comunali spicca la dichiarazione dell’avvocato della lista Punto Franco, Alberto Pasino che stacca tutti i suoi colleghi con un reddito di 206.279 euri. Al secondo posto, la deputata di Fratelli d’Italia, Nicole Matteoni con 98.105 euri; seguono gli altri consiglieri i cui redditi oscillano fra i 61.120 mila euri di Alberto Polacco, ai 93.681 di Francesco Russo; Angela Brandi 75.300. Chiude la classifica l’udinese Ugo Rossi che dichiara 12.322 euri. “La guerra giudiziaria che sto subendo mi ha penalizzato”. Si è giustificato. A titolo di cronaca, la dichiarazione del 2023 del sindaco di Udine De Toni, era di 275.615.