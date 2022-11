VestagliaVola Exxx…Polzive!!! Ecco il sondaggio che mette le ali a Fontanini: il 53% degli udinesi lo giudica positivamente.

Alla domanda: “Che giudizio darebbe all’operato del sindaco Pietro Fontanini? (su come è stata amministrata la città in questi 5 anni). La risposta è stata la seguente:

Molto positivo: 2,9%

Abbastanza positivo: 52,3%

Abbastanza negativo: 29,8%

Molto negativo: 10,8%

Non sa: 4,2%

E’ stato reso noto nel pomeriggio di ieri, mentre l’assessore Ciani era alle prese col giallo delle telecamere di piazzetta Marconi, il sondaggio che dovrebbe far sciogliere le ultime riserve alla ricandidatura di Fontanini per il bis a sindaco di Udine. I sentori che le probabilità di un suo rinnovato impegno fossero positivi erano emersi durante la puntata della settimana scorsa andata in onda su “UdineseTv”. Complessivamente, tenendo conto delle critiche e dello scivolone compiuto in quel fatale 28 ottobre (Città ingrata), si può affermare che il lavoro di Vestaglia Fontanini in questi anni è stato apprezzato dalla maggioranza degli udinesi. Ora si tratta di capire come tradurre in voti ed elezione il bottino incassato. Non dimenticando che da qui al voto mancano circa 5 mesi. Un’eternità. Politicamente l’esito toglie molte preoccupazioni al centrodestra che, oltre a Fontanini, non ha nessun candidato di rilevo ma solo di risulta.

Restando all’attività politica, ieri sera la delegazione della civica “Prima Udine” di Enrico Bertossi ha incontrato gli esponenti del PD cittadino. Bertossi è stato categorico: Sosterremo un candidato di Udine scelto con lo strumento delle primarie e non con imposizioni dall’alto. Un candidato che conosce la città e la vive”. Ovvero: Alessandro Venanzi. Sarà il giovane Alessandro il protagonista della campagna elettorale? Chissà, intanto la Vestaglia prende il volo.