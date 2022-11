VestagliaInOsteria Exxx..Polzive!!! Il sindaco leghista che ha strapazzato Salvini sceglie Lo Stallo per annunciare: “Andiamo avanti”. Centrodestra nel caos. Polizia locale decimata: in dieci pronti alla fuga.

Maggioranza al completo stasera a palazzo D’Aronco per il vertice chiesto dal centrodestra per capire le intenzioni del sindaco sul suo futuro: “Temporeggiare”. Ma un elemento di chiarezza, nel corso della giornata é emerso.

Fontanini, dopo le violente accuse e i pentimenti sugli udinesi, ha anticipato all’Osteria “Al Vecchio Stallo” di via Viola il vertice del centrodestra del pomeriggio. Assieme agli amici dell’Arlef e di Confesercenti dell’amico Zoratti, ha colto l’occasione della presentazione dell'”Estate di San Martino” in città, per incasinare i fulminati del centrodestra e fare il grande annuncio: “Anìn indenant!” Ovvero Andiamo avanti. Il modello è l’armata Brancaleone di Monicelli. Quindi, dopo che il sindaco aveva tirato troppo la corda, gli alleati lo hanno messo alle strette e convocato un vertice urgente. Assessori e consiglieri sono sulle spine: vorrebbero avere la certezza che il sindaco anti Salvini (“Ha perso credibilità”) si ricandidasse senza troppe menate. Ad oggi non scioglie la riserva, ma alla conferenza stampa organizzata dal “Comitato difesa Osterie” si è lasciato sfuggire: “Andiamo avanti!”. Facendo capire che c’è anche la festa degli Alpini da celebrare e, vista la data (14 maggio), inevitabile pensare che non abbia già partecipato al primo turno delle comunali. Ma non è così semplice; i malumori che provoca Vestaglia agli alleati sono pesantissimi che si estendono al “driver” della maggioranza: il Corpo della Polizia locale. Sono ben una decina gli agenti pronti per la fuga da Udine; due hanno già lasciato il comando mentre 8 gringos sono candidati in due concorsi a Trieste. Hanno superato le prove scritte e oggi iniziano li orali.