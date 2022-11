BernavaRaveParty Exxx…Polzive!!! Il sindaco di San Vito come l’asino di Buridano: Da una parte ambientalista in difesa del Tagliamento; dall’altra agevola la ciminiera Kronospan a due passi dal fiume.

Oltre che rinnegare tutte le promesse da piazzista di voti distribuite in campagna elettorale, il sindaco di San Vito al Tagliamento si dimostra uno straordinario interprete dell’asino di Buridano. Non sa da che parte andare e quale “padrone” seguire. Lo spunto lo offre il famigerato decreto “AntiRave” in cui si commentano i raduni sul Tagliamento. Osserva il sindaco Bernava su “Il Gazzettino” di ieri: “(…) il fiume a San Vito al Tagliamento è meta di chi vuole trascorrere una domenica nella natura. Il nostro fiume – afferma l’incredibile Bernava – è certamente un bene da tutelare, anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico e noi dobbiamo viverlo”. Queste sue parole hanno il sapore di una clamorosa presa per il culo ai sanvitesi che stridono con i recenti provvedimenti della giunta rispetto all’ampliamento della Kronospan-Silva. E’ ben vero che ha fatto impegnare la cifra di circa 10mila euri per assoldare un legale che, in nome e per conto dell’amministrazione, ha sostenuto in sede di conferenza dei servizi una posizione favorevole all’esproprio dei terreni della Fileo proprietaria della superficie dove dovrebbe sorgere la consociata Silva Srl. Per lo stabilimento della Kronospan il supporto della Silva srl è vitale e il suo ampliamento prevede un estensione che si avvicina pericolosamente al Tagliamento. Considerate le tonnellate di rifiuti di legno che verranno utilizzate per produrre il truciolare, i rischi per l’ambiente della bassa friulana sono altissimi, compreso l’ecosistema del Tagliamento la cui acqua potrebbe cambiare colore. Chi vuole tutelare il sindaco di “Buridano?” L’ambiente o Kronospan?