RaspMoro Exxx…Polzive!!! Raspare a Codroipo: Affidamenti diretti per lavori di circa un milione di euri. Revocato per la seconda volta l’incarico all’architetto amico dell’ex direttore generale.

Nel 2017 l’Asp di Codroipo aveva ricevuto un finanziamento dalla regione Fvg pari a 913 mila euri su un bando PorFesr per la “Riduzione dei consumi di energia primaria nelle strutture residenziali…”. Le opere aderenti al bando erano denominate: “Manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico nella struttura principale dell’Asp Daniele Moro”. Chi erano i fortunelli del cerchio tragico dell’azienda di servizi alla persona che si vedevano assegnati affidamenti diretti per importi milionari sopra soglia e senza gara? Due nomi su tutti: l’architetto Bruno Del Fabbro e la «A.B.P. Nocivelli Spa» di Castegnato (Bs). L’architetto è finito nel radar del commissario Salvatore Guarneri e gli sono stati revocati ben due mandati. Al professionista di Povoletto (Ud), cui era già stato revocato l’incarico per i lavori di completamento delle opere di riqualificazione del complesso edilizio della Casa di Riposo (mai completati), vedi Leopost del 24 ottobre, si aggiunge un nuovo provvedimento firmato dal direttore generale Federica Gregoris. Si tratta dell’affidamento relativo all’incarico di cui sopra (Manutenzione straordinaria per intervento di efficientamento energetico della struttura principale dell’Asp Daniele Moro). L’incarico era stato affidato direttamente dall’ex direttore Battiston (in foto con l’ex sindaco di Codroipo Marchetti e l’autore del selfie, Luca Ovan) il 4 ottobre del 2018. Le ragioni della revoca sono le seguenti: “Trattandosi di procedura correlata al bando Por Fesr con finanziamento di provenienza comunitaria e che pertanto le procedure devono avere adeguata evidenza pubblica (…), viene revocato l’affidamento dell’incarico professionale all’architetto Del Fabbro”. Un magheggio codroipese che ha costretto l’assessore Riccardi a metter mani nelle casse della regione e imprestare all’Asp Moro di Codroipo 4 milioni e 200mila euri da restituire in 30 anni. Quali altre scorribande finanziarie sono nascoste negli archivi dell’ASP? Gli stessi esponenti di fare Comunità (Banelli) hanno chiesto chiarezza al commissario Salvatore Guarneri sui conti.