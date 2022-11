GrazieGiorgio Exxx…Polzive!!! Le mani di George Soros sulle regionali Fvg. Assemblea di +Europa a Pordenone. Santarossa e Pipi ai vertici.

Benedetto Della Vedova, esponente nazionale di +Europa a proposito delle polemiche scoppiate in questi giorni sul finanziamento dello speculatore finanziario americano George Soros ad alcuni candidati alle elezioni politiche del 25 settembre scorso, ricorda: “Non solo confermiamo tutto, ma lo rivendichiamo. Con Soros abbiamo una consolidata e duratura condivisione dei valori politici liberali e democratici e una comune visione europeista. E rivendichiamo il suo sostegno alle nostre battaglie, che sono comuni con lui, per i diritti umani e civili, per l’antiproibizionismo, per lo Stato di diritto. E lo ringraziamo per quello che fa”.

Nel nome di “Grazie George!” si è svolta ieri mattina a Pordenone l’assemblea di +Europa di Gorizia e Pordenone. Nel corso dei lavori sono stati eletti Stefano Santarossa coordinatore del gruppo territoriale e Pietro Pipi tesoriere. All’appuntamento erano presenti simpatizzanti e iscritti che hanno voluto testimoniare l’interesse e l’impegno per il partito guidato a livello nazionale da Benedetto Della Vedova e da Emma Bonino (alla ultime politiche si era impegnato anche Marco Taradash). Il programma del movimento si traduce nel sostenere i temi della difesa dei diritti civili e quelli delle libertá economiche. Viene data per certa la partecipazione alle prossime regionali. In tal senso Stefano Santarossa fa sapere che le aperture verso il PD sono consolidate grazie all’accordo maturato alle ultime politiche; escluso invece il dialogo con i 5Stelle. E qui si crea già un problema: il neo segretario del PD FVG Renzo Liva, sta esplorando le possibilità di mettere in pratica il campo largo con i grillini; sull’ipotesi il Terzo Polo si è già chiamato fuori. Che faranno Santarossa & Co? Al limite, vista la generosità dello speculatore statunitense di origini ungheresi, potrebbero correre anche da soli, basta che i candidati assicurino l’impegno a realizzare progetti per la difesa dei diritti umani; assistenza sanitaria agli immigrati e alle associazioni che sostengono le comunità rom. Nulla di illegale ben s’intende. Il finanziamento è attualmente permesso dalla legge, perché i divieti imposti dalla legge “Spazzacorrotti” si applicano soltanto ai partiti o ai movimenti politici, ma non menzionano i singoli candidati.