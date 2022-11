TerzoPoloFvg Exxx…Polzive!!! Gli attivissimi di Renzi-Calenda cercano sponda con Bruno Malattia il legale di Agrusti pro Kronospan. PD spiazzato.

Per il centrosinistra Fvg lo stato di confusione si intensifica man mano che si avvicina la scadenza della madre di tutte le elezioni: Regionali 2023. Le diagonali sono quelle non consecutive che uniscono le comunali di Udine e le regionali appunto. Per i due segretari: Renzo Liva regionale e Vincenzo Martines per il comunale, il nuovo spigolo si chiama Terzo Polo. La formazione di Rosato-De Monte-Telesca ha attivato le diplomazie per “agganciare” i “Cittadini” di Bruno Malattia, Alberto Bernava e Michela Del Piero. In pratica tutti i sostenitori, in forma diretta (Bruno Malattia legale di Agrusti-Confindustria A.A.-Kronospan contro Leopost) o indiretta, all’ampliamento dell’impianto di produzione di pannelli di truciolare della Kronospan nella zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Tuttavia c’è una parte del gruppo di Malattia (Centis e l’ex sindaco di Azzano, Putto) che non simpatizza per queste escursioni e preferirebbe mantenere aperto il dialogo col PD. In tal senso i “Cittadini” rischierebbero di perdere pezzi con conseguenze fatali anche all’interno del PD che cerca di avvicinarsi all’Alleanza Verdi-Sinistra e il Patto per l’Autonomia di Moretuzzo e Bidoli. Resta in sospeso la trattativa con i 5 Stelle sui quali ci sarà un chiarimento solo dopo che i vertici regionali, Sut e Capozzella, avranno incontrato Conte. In quanto a Udine il segretario Martines è sintetico: “Senza di noi al primo turno si perde”. Martines parla di “balcanizzazione” dell’area progressista. “Da qui a fine mese – osserva Martines – incontreremo tutte le forze progressiste, compreso il candidato De Toni”. I vertici del PD udinese dovranno esplorare le possibili convergenze e chiudere in tempi brevi l’argomento candidato sindaco. Per ora restano in sospeso le trattative con i 5Stelle e con il Terzo Polo. Salvatore Spitaleri sintetizza al “Gazzettino” l’attuale situazione con due parole: “cauta fretta”.