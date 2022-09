VersoPontida Exxx…Polzive!!! Dreosto pedala: Flavio Pecorari eletto segretario Lega della sezione di Gorizia. Sabato prossimo le assise a Monfalcone.

I pullman sono già pronti e tra poche ore dai centri del Friuli il popolo leghista si muoverà per raggiungere Pontida. Sarà il grande appuntamento al quale Salvini ci tiene particolarmente e che cade proprio una settimana prima del voto. Lo storico militante Graziano Bosello ha già diffuso in rete le immagini del prato e un beneaugurante: “Un saluto da Pontida”. E’ tutto pronto anche per festeggiare l’incessante lavoro di Marco Dreosto, il commissario del Friuli Venezia Giulia che sta seguendo, fra una tappa e l’altra della campagna elettorale, il programma di rinnovamento degli organi delle sezioni comunali della Lega per Salvini Premier. Ieri si sono svolti i lavori a Gorizia ed è stato eletto il nuovo direttivo. Segretario della sezione cittadina, eletto all’unanimità, Flavio Pecorari. I componenti del rinnovato direttivo sono: Stefano Altinier, Matteo Prandin, Marilena Bernobich, Stefano Ceretta, Michela Santarossa e Andrea Tomasella. Sabato prossimo, vigilia del voto, toccherà a Monfalcone rinnovare i vertici della sezione locale. Favorito è il consigliere regionale Calligaris. La sezione di Gorizia sarà tenuta a battesimo fra poche ore. Sui prati di Pontida.