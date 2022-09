VersoPontida Exxx…Polzive!!! Salvini: “Niente scherzi, con Giorgia e Silvio il centrodestra sarà unito”. Fedriga: “La Lega è la forza della garanzia del territorio”. Pecorari: “Pontida da sogno”. Lorenza Ioan: “Un’emozione incredibile”.

A Pontida i governatori hanno sottoscritto il “Patto per gli Italiani”. Proprio nel cuore del leghismo italico è stato firmato simbolicamente il documento. Un messaggio formidabile per certificare la qualità dell’offerta politica che la Lega riserva al Nord, la parte più produttiva del paese. Salvini, con Fedriga-Fontana-Zaia punta a primeggiare nelle regioni dove la Lega governa.

Matteo Salvini, i governatori e i suoi ministri hanno siglato il patto per lottare tutti insieme contro il caro bollette e per la flat tax, autonomia fiscale, stop sbarchi, quota 41, energia nucleare, pace fiscale e per tutte le idee della Lega per aiutare gli italiani in questo momento difficile. Prima del comizio il leader della Lega ha detto: “Vedere decina di migliaia di persone mi commuove, non c’è processo che mi possa fermare. Mi dicono che ci sia Enrico Letta molto nervoso perché sta vedendo il prato stracolmo. Qui a Pontida c’è il Leone di Venezia accanto al simbolo della regione Campania e alle bandiere del Friuli. Qui c’è l’Italia che sogna – comizia Salvini – l’italia che spera e che guarda avanti. Vogliamo l’autonomia che toglierà la maschera ai De Luca e agli Emiliano”. Grande partecipazione dal Friuli: Toller, Bordin, Cisint, Callari, Zilli, Roberti, Boschetti, Mazzolini, Tosolini, Calligaris, Spagnolo, Polesello, Pizzimenti, Fedriga, Dreosto, Gava, Sbaiz, Daniela Bernardi, Miani, Bottecchia, Del Forno, Drescig, Lorenza Ioan, Laudicina, Dell’Ominut, Agostinelli, Zamolo, Pischiutta, Pittoni, Zannier, Zufferli, Pecorari, Panizzut, Cecone, Dennetta, Tomasella, Bosello,