BuioElettorale Exxx…Polzive!!! ForzaItalia sempre più tragica: Ieri a Fagagna i candidati presentati a pochi intimi. Rullata di Nicoli su Monfalcone: “Per la prima volta in 25 anni non abbiamo un consigliere”.

Dopo il successo di pubblico di Renzi e Meloni a Udine e Salvini-Fedriga a Marano Lagunare, meglio non rischiare. Per questo motivo ieri sera a Fagagna, nella sede del riservatissimo Golf Club, Sandra Savino ha presentato, a pochi intimi, i candidati alle prossime elezioni politiche. Gli amici della coalizione sono sorpresi: l’unico alleato del centro destra che evita la piazza è Forza Tragica e a mantenere alto il tono della rassegnazione sono stati invitati: Dal Mas, ZaninMtf, Tiziana Gibelli, Dipiazza, Novelli, Riccardi, Mattiussi, Nicoli, Piccin e Ziberna. A una settimana dal voto Forza Italia sceglie la discrezione e l’intimità nel terrore di conseguire un pessimo risultato. Del resto, guardando i candidati agli uninominali si capisce che Marta Fascina e Licia Ronzulli non hanno prestato molta attenzione agli uscenti friulani e nelle trattative romane hanno preferito barattare il Friuli con altre regioni. Tuttavia a Fagagna Forza Italia Fvg ci è arrivata dopo lo strappo di Mattiussi-Nicoli del giorni prima ad Aquileia (Mattiussi aveva organizzato un incontro motu proprio senza interessare i vertici); un luogo significativo per gli azzurri. Ed è proprio al termine dell’incontro di giovedì, che il capogruppo in regione Giuseppe Nicoli ha sintetizzato, a Leopost, il livello di crisi degli azzurri: “Faccio il mio lavoro in consiglio regionale assieme ai miei colleghi, dove cerchiamo di impegnarci su quello che è il tema legislativo. I rapporti all’interno del partito sono normali – afferma Nicoli – ci sono delle situazioni in passato in cui ho evidenziato delle criticità. Prima delle amministrative di Monfalcone avevo posto sul tavolo tutta una serie di problematiche legate ai difficili rapporti emersi in passato all’interno dell’amministrazione comunale di Monfalcone: Lo avevo fatto presente ai vertici del partito. La coordinatrice regionale ha ritenuto di non dover dare peso alle questioni che avevo esposto e oggi vedo che il sindaco governa con una larga maggioranza. Ciò che osservo è che in consiglio comunale a Monfalcone non c’è nemmeno un esponente di Forza Italia dopo 25 anni. Questo credo sia un dato per il quale la coordinatrice regionale Savino avrebbe fatto bene a confrontarsi con il sottoscritto e con il gruppo in maniera più concreta per superare quelle che erano, secondo me, criticità di natura amministrativa molto rilevanti”. A una settimana dal voto gli azzurri vanno in ritiro, in attesa di capire quanto il Terzo Polo degli spirtati Renzi-Calenda eroderà agli azzurri spenti.