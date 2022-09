MaialeElettorale Exxx…Polzive!!! La campagna più pazza del secolo: Il candidato di Azione mostra il trapano via whatsapp a una donna. Lei denuncia, Calenda lo difende.

Ascolta il passaggio: lui manda la foto del suo trapano a lei.

Il caso ha inondato i giornali per via del coinvolgimento del senatore e candidato col Terzo Polo, Matteo Richetti. Su Fanpage il resoconto di una donna che lo accusa di molestie. Lui la denuncia e Carlo Calenda difende il suo compagno di partito: “Da un anno il senatore Richetti ha denunciato alla magistratura e alla polizia postale attività di stalking e minacce riconducibili a una donna già nota alle forze dell’ordine. Attraverso messaggi contraffatti, finti account social e telefonate, la persona in questione sta molestando da mesi il senatore e la sua famiglia. Tutto il materiale è in mano alla magistratura”.