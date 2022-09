FriuliUnderAttack Exxx…Polzive!!! Il comune di Gorizia attaccato dagli hacker. Rapinati documenti personali, dati sensibili, bilanci e informazioni coperte da privacy. Chiesto il riscatto al Sindaco.

Clamoroso attacco informatico ai danni del comune di Gorizia. Gli espertissimi hacker della piattaforma Lockbit 3.0 si sono impadroniti di oltre 50 gigabyte e 268 mila file trafugati il 29 agosto scorso. I cybercriminali avevano minacciato il sindaco Ziberna che avrebbero pubblicato tutti i dati trafugati se non avesse pagato un riscatto. Il primo cittadino ha respinto la richiesta. Dal canto suo, l’opposizione tuona: “Si tratta di un fatto estremamente grave, soprattutto perché l’entità del furto è stata finora sconosciuta, pare che sia ben maggiore di quella che ci avevano fatto credere. L’impressione – osserva il consigliere – è che la situazione sia stata sottovalutata, il danno potrebbe avere conseguenze sui cittadini”. In realtà la natura dei documenti trafugati, per chi accede al Dark Web, è molto delicata. Vi si trovano documenti personali, bilanci e rendiconti, informazioni sulle case di riposo, sugli uffici e la gestione dell’emergenza Covid. La mole di informazioni è notevole, con circa 268mila file catalogati, al cui interno ci sono inevitabilmente dati sensibili non solo degli esponenti del consiglio e della giunta, ma degli stessi uffici comunali e dei cittadini, come nomi e indirizzi. Eleonora Sartori della Lista “Noi Mi Noaltris Go” ritiene che il sito web del comune sia ormai obsoleto, inadeguato ai tempi e poco fruibile. “Ora restano tante domande ma anche tanta paura – osserva Sartori che si chiede: – alla base dell’hackeraggio vi è negligenza, imprudenza o imperizia?”. Il Dem chiedono le dimissioni dell’assessore delegato Fabrizio Oreti. Ziberna replica: “L’unica preoccupazione riguarda il settore del welfare”. Come riportano i siti specializzati, l’attacco è stato portato a termine con un LockBit ransomware, malware progettato per bloccare l’accesso degli utenti ai sistemi informatici in cambio di un pagamento di riscatto. Questo virus viene utilizzato per attacchi altamente mirati contro aziende. Nell’elenco, oltre a Gorizia, compaiono anche l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia nazionale del turismo, l’Azienda sanitaria di Messina. Tremano le pubbliche amministrazioni e in particolare le azienda sanitarie e le grandi imprese.