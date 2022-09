LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il giudice di pace di Udine accoglie il ricorso del Contarena contro gli aguzzini assoldati da Ciani-Fontanini. I vigili avevano multato il locale per le sedie ai tempi del Covid.

Il 14 settembre scorso il giudice di pace dott.ssa Elisabetta Kraus aveva accolto il ricorso presentato dagli amministratori del Caffé Contarena di Udine, rappresentati dall’avvocato Stefano Trabalza avverso un verbale elevato nel 2020 dallo spregiudicato Giulietto Dri perchè, in piena emergenza Covid, nell’esercizio pubblico si “ometteva di disporre i posti a sedere al fine di far rispettare la distanza di un metro minima tra le sedute, senza rispettare le linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni”. L’aguzzino aveva fatto chiudere il locale un sabato pomeriggio-sera, domenica, lunedì e martedì; inoltre il Caffé Contarena, vista la ribalta mediatica provocata dalla peste era finito sputtanato su tutti i quotidiani d’informazione locale e TgrFvg. A dare man forte all’agente anti-impresa era intervenuta la responsabile al contenzioso Maria Giuseppa Florio (quella delle creme a scrocco in via Battistig), per lei il verbale risultava legittimo (nota del 14 dicembre 2020).

Il giudice di pace ha invece respinto le paturnie dei due e dato ragione ai titolari del Contarena i quali stanno perfezionando la richiesta di un risarcimento al comune. Chi paga? Chi paga le sconsiderate aggressioni ai titolari di esercizi pubblici compiute dagli esaltati della Polizia Locale ingaggiati da Fontanini e assessore Ciani?

L’amministratore del Contarena Edoardo Leone aveva chiesto la revoca, in autotutela, di “un verbale del tutto ingiustificato” e di sospenderne la chiusura per evitare eventuali danni erariali al comune. Nulla da fare. A Udine la maggioranza di centrodestra si è posta contro l’impresa, e il verbalizzante Dri ha imposto la chiusura del locale con effetto immediato. A questo punto, il comune sarà costretto a risarcire i titolari che hanno ritenuto di essere stati perseguitati e ingiustamente sanzionati. Non una buona credenziale per il centrodestra in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo anno.