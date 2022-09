TerzoPolo Exxx…Polzive!!! Entusiasmo alle stelle per Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva incanta, dopo Meloni, Mareschi Danieli.E l’accento sulla i di Udine.

Gli hanno permesso di sbagliare anche l’accento su Udine: “Grazie Udìn e grazie a tutti voi”. Colonna sonora in linea con la “Leopolda” per l’arrivo di Matteo Renzi in via Gemona. Viva la Vida di the Coldplay ha accolto in sala Madrassi il leader del terzo Polo, note in maggiore per trascinare il folto pubblico presente in sala. Numerosi gli avvocati (imperdibile “Il mostro”), amministratori, presidenti, cultori della buona politica e tanti sostenitori. L’uomo è un istrione e, cosa che non guasta, riesce ad incastrare la battuta con la profondità del pensiero politico. Di questi tempi, la cultura politica è merce rarissima. Draghiano fin dentro il midollo, il cui presidente oggi gli ha dato un grande dispiacere: ha ribadito in conferenza stampa che “non ci sarà una riedizione di Draghi al Governo” e che questo esecutivo era nato “per fare e non per durare”. Ma Renzi non demorde ed è capace di trasformare un piccolo ritardo (10 minuti) in un elogio al Friuli: “Scusate il ritardo, a Napoli è anticipo a Udine è un ritardo inaccettabile”. Si complimenta con Udine per l’accoglienza ricevuta, perché per due anni è venuto in città a seguire il figlio all’Udinese calcio (“Vicende familiari”). “La mia famiglia è molto grata a questa città”. Applausi.

In prima fila, immancabile, Anna Mareschi Danieli in pieno tour delle sette chiese elettorali, Ettore Rosato, l’ex grillino Michelangelo Giumanini, Anna Telesca, Grim, De Monte, Fanìa, ferruccio Saro, Alessandra Guerra, Nicola Turello, Brollo, Castenetto, Roberto Fedele, Francesco Pascolini, Andrea Zini, Enrico Pizza, Graziano Vatri e molti altri. Renzi, rivolgendosi al pubblico e ai nuovi amministratori (Riccardo Prisciano) ha ribadito che il progetto del Terzo Polo non finisce il 25 settembre bensì ci saranno altre scadenze come le regionali in Friuli e le Europee dove l’ex presidente del consiglio punterebbe su Isabella De Monte. Siparietto finale con la consigliera Ester Soramel che gli ha chiesto l’autografo per il suo libro. “Posso domandare l’autografo al MOSTRO?” Il leader di Italia Viva chiede il nome della Soramel che è Ester. Al che a gli si illuminano gli occhi: “Il nome di mia figlia”.

Terzo Polo con Calenda. Dopo il bagno di folla a Trieste e Udine si vola verso Pordenone. Nelle città la lista è stimata sopra il 10%. Trema Forza Italia.