VelenoFriuli Exxx…Polzive!!! Bruno Malattia e Michela Del Piero sfidano il domani nel comune che vorrebbero intossicare.

Prima uscita pubblica per Bruno Malattia dopo le elezioni comunali di San Vito al Tagliamento. L’avvocato di Agrusti-Confindustria Alto Adriatico ha convocato i vertici del suo partito nel teatro Arrigoni per discutere con i relatori sul tema dell’emergenza pandemica e quella economica. L’incontro aveva per titolo: “Le sfide del domani verso il 2023”. Chiara l’allusione alle regionali dove l’ex sindaco Di Bisceglie nutre ambizioni elettorali in competizione con Tiziano Centis. Fra i presenti l’ex direttore generale dell’azienda sanitaria del Friuli Occidentale Giorgio Simon che ha colto l’occasione per denunciare il peggioramento del presidio sanitario di San Vito e dell’azienda guidata dal direttore generale Jo Polimeni.

Stupisce che le argomentazioni in merito ai servizi e alla tutela della salute dei cittadini della bassa pordenonese, sia affidata a coloro che difendono nelle aule dei tribunali gli squali della Delizia. Michelangelo Agrusti e la sua Confindustria Alto Adriatico sono i protagonisti e facilitatori dell’amplimento della Kronospan nell’area del Consorzio Ponte Rosso. Non è un caso che al dibattito sia stato invitato anche Paolo Candotti, vice presidente di Confindustria Alto Adriatico in ossequio al ducetto Agrusti.

Fortuna ha voluto che nell’ottobre scorso i cittadini di San Vito abbiano respinto il progetto di avvelenamento della bassa pordenonese, votando sindaco Bernava, dello stesso partito di Malattia, ma che su Kronospan ha preso le distanze.

Fra i relatori, la vice presidente del partito, Michela Del Piero al centro di furiose polemiche in Friuli per via dell’operazione di svendita – 6,5€ ad azione – della Civibank di Cividale alla Sparkasse di Bolzano. Secondo alcuni azionisti ci sarebbero delle zone grigie rispetto a un finanziamento che l’istituto ha concesso a una ditta di Buja e l’aumento di capitale che ha consentito alla Sparkasse di salire dal 10 al 17%. Le sfide del domani illustrate in teatro sono queste: Kronospan per intossicare i sanvitesi e inquinare il Tagliamento e Civibank per spregiudicate gimkane finanziarie.