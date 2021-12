NataleStellare Exxx…Polzive Detenuti Bella Vita. Tiravano il reddito di cittadinanza anche dietro le sbarre. La Guardia di Finanza di Udine scopre 49 furbetti in allegria. Bidone all’INPS di 330 mila euri

Alcuni, non tutti, non avevano i requisiti per tiare la misura di sostegno. Si trovavano detenuti in via Spalato e la Guardia di Finanza li ha scoperti.

I finanzieri del Comando Provinciale di Udine, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica e la collaborazione della Casa Circondariale di via Spalato ha scoperto diversi nuclei familiari che hanno percepito il “Reddito di Cittadinanza” senza averne i requisiti.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno fatto emergere, finora, ben 49 persone, tutte già denunciate alla Procura della Repubblica di Udine, che hanno percepito indebitamente il “Reddito di Cittadinanza” o perché condannate, o in carcere, o sottoposte a misure alternative alla detenzione, oppure perché non avevano comunicato le circostanze che avrebbero ridotto il valore del sostegno percepito. Il totale delle erogazioni irregolari finora scoperte è di quasi 330.000 euro. Sono in corso le procedure di revoca da parte dell’I.N.P.S. che, al momento, ha già provveduto a far decadere il beneficio non spettante nei confronti di 41 persone, per un importo totale superiore a 270.000 euro. Gli approfondimenti – tuttora in corso – sono stati condotti incrociando i dati della popolazione carceraria degli ultimi anni con le banche dati dei percettori del sostegno.