LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Antonio Falzarano di Fratelli d’Italia stregato da Italexit di Paragone. Stracciate le tessere di Atreju. Accordo per le comunali col segretario regionale Iracà.

Riservatissimo incontro ieri sera a Lignano Sabbiadoro fra Antonio Iracà, responsabile regionale di Italexit di Paragone e Antonio Falzarano, storico esponente in uscita da Fratelli d’Italia. Il segretario regionale di Italexit era accompagnato dai vertici del direttivo Friuli Venezia Giulia impegnato in queste settimane a contattare i sostenitori ed aprire nuove sedi in regione. Dato il contesto, il vertice di Lignano assume un’importanza rilevante per diversi motivi. Nella primavera del prossimo anno si va al voto in uno scenario in cui i partiti sono polverizzati. Attualmente si naviga a vista e in questo senso le nuove formazioni rientrano in quel fenomeno di purificazione dell’aria che a Sabbiadoro é atteso come il pane. Ma il punto nave di ieri sera è strettamente politico, legato alla presenza di Antonio Falzarano ex Fratelli d’Italia che ha annunciato una prima bozza di accordo con Italexit di Iracà.

La questione Falzarano i lettori di Leopost la conoscono bene giacchè giusto un mese fa l’ex patriota aveva schivato l’incontro lignanese con Barberio e il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Gianni Candotto. I riflessi di quella mancata presenza si stampano oggi in Adriatico con l’annuncio clamoroso da parte dell’ex meloniano di aver chiesto ai vertici del partito la decadenza delle tessere di cittadini che lui stesso aveva fatto iscrivere a Fratelli d’Italia. Sono circa un’ottantina.