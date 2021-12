BacinoInBurrasca Exxx…Polzive!!! Fallisce il golpe di Lega e Pd contro Forza Italia sul Bacino Imbrifero. La cupola fornese voleva impallinare il presidente Benedetti.

Non era mai successo prima che dopo appena due anni dal suo insediamento, il Consiglio Direttivo di un ente intermedio – Bim – che raggruppa circa una 50ina di comuni, diventasse terreno di scambio elettorale fra centro destra e centro sinistra che aveva come unico bersaglio quello di infilzare il presidente alleato di una delle due coalizioni, in questo caso Forza Italia. Pare che l’operazione sia stata gestita in Valcanale e messa a punto in Val Tagliamento.

Doveva essere un blitz natalizio per sfiduciare il presidente Benedetti e sistemare al suo posto il leghista Lenna. L’imboscata é fallita. L’attuale Consiglio Direttivo è composto dal presidente Michele Benedetti (sindaco di Ampezzo) e vice presidente Paolo Molinari; consiglieri: Italo Di Gallo, Alessandro Benzoni, Fabio Del Fabbro, Mauro D’Aronco e Giampaolo Bidoli. La cavalcata dei fornesi Lenna-Coradazzi doveva compiersi il 3 dicembre scorso, durante i lavori d’esame ed approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 del consorzio del Bacino Imbrifero del Tagliamento. I partecipanti erano 33 in rappresentanza dei rispettivi comuni. Il primo che ha preso la parola è stato il sindaco di Forni di Sotto che, pilotato dalla cupola leghista locale, ha dato lettura di una nota in cui proponeva la bocciatura del bilancio di previsione. Proposta che ha trovato sponda fra i comuni della Lega della Carnia che, in sede di votazione, hanno respinto il documento contabile. Ai leghisti si sono associati i rappresentanti dei comuni in quota centrosinistra che avevano trovato un accordo con la Lega per impallinare il presidente, mentre il Sindaco di Treppo-Ligosullo precisava come alcuni degli argomenti presi in considerazione nel documento letto dal sindaco di Forni di Sotto, esulassero dalla competenza del BIM dal punto di vista legislativo.

Alla fine della fiera i conteggi hanno confermato il fallimento del caravanserraglio di Lega-Pd contro Forza Italia che, per una volta, ha dimostrato una vitalità sorprendente. Contro il presidente di Forza Italia hanno votato i comuni di Forni di Sopra e di Sotto, Cercivento, Zuglio, Paularo, Verzegnis e Villa Santina in quota Fratelli d’Italia. Ai 7 di centrodestra si sono uniti i comuni di Clauzetto, Malborghetto-Valbruna, Ovaro, Ravascletto, Sutrio, Travesio e Vito d’Asio. I favorevoli sono stati 17 e 1 astenuto, Pontebba.

Ora come ora, i due consorzi dell’Alto Friuli, Bim e Boschi Carnici, sono al centro di pesanti interessi economici. Stanno arrivando i fondi del Vaia; carriole di euri che ingolosiscono Rup, assessori, sindaci, responsabili di servizi tecnici che sono gli stessi sindaci come a Forni di Sopra, di Sotto e Rigolato. Stanziamenti stellari che rapiscono imprese che in Carnia non perdono un appalto come la Cooprogetti, la L2B e la Dolomiti Sport. Inoltre, mantenere una posizione di potere all’interno di questi enti, significa pilotare un buon numero di preferenze in vista delle regionali. Per ora i maneggioni si sono fermati a 15 voti.