FriuliFurbetto Exxx…Polzive!!! Ereditiera pordenonese tirava il reddito di cittadinanza per pagarsi la marina della sua barca a vela. Interrotta l’erogazione.

Tutti il mondo è paese. Le misure assistenziali fanno gola anche agli immacolati friulani. Non solo agli stranieri. La puledra pordenonese l’aveva fatta franca. Era riuscita a farsi dare dall’INPS di Pordenone 15.400 euri grazie alla misura del reddito di sostegno che le era stato assegnato. Lei, quarantenne, destra Tagliamento, faceva la bella vita in virtù di un’eredità di 150mila euri depositati in una banca austriaca e di una barca a vela di 11 metri di cui risulta proprietaria. Forse il reddito di cittadinanza che percepiva serviva per pagare la marina e la manutenzione dell’imbarcazione.

L’indagine, che ha riguardato la donna, è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone e si é scoperto che per ben 28 mensilità – dal maggio 2019 all’ottobre 2021 – ha percepito il reddito di cittadinanza, introitando, complessivamente, 15.400 euro, pur risultando proprietaria di un’imbarcazione a vela di 11 metri, del valore di 40.000 euro e di un conto corrente in Austria, con oltre 150.000 euro di liquidità. Le Fiamme Gialle del Gruppo del capoluogo della Destra Tagliamento hanno appurato che la donna aveva presentato una prima istanza di ammissione al reddito di cittadinanza nell’aprile 2019, reiterandola, poi, nel dicembre 2020, nonostante, nemmeno tre mesi prima, avesse ricevuto ed accettato la corposa eredità. L’omissione della non trascurabile informazione sul possesso del natante da diporto e dell’ingente capitale liquido ha inficiato l’intero processo di erogazione, con la conseguenza che la posizione della 41enne è stata, quindi, segnalata sia alla Procura della Repubblica di Pordenone – per la violazione della norma penale che sanziona chi richiede, e riceve, il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti – che, per l’interruzione della relativa erogazione ed il recupero dell’intero indebito, alla locale Direzione dell’INPS.