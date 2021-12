PorcelloVirus Exxx…Polzive!! Diminiuscono i ricoveri per Covid. Salvato il tiraggio a Natale. In Friuli sceso al 28 per cento il dato sui contagiati.

La percentuale esprime ottimismo e serenità per i malatidifiga natalizi. Sono pari al 28% in meno i casi di Corona Virus in regione rispetto a un anno fa. Il confronto, come riporta Il Piccolo è su 58 giorni nel periodo compreso fra il 15 ottobre e l’11 dicembre del 2020 su 202 Dallo scorso anno ad oggi la situazione è sensibilmente migliorata. Grazie ai vaccini. Resta invece crescente il numero di segnalazioni di disfunzione erettile da ricondurre a un fattore psicologico in conseguenza allo stress da pandemia. In alcune strutture sanitarie del Nord Est si sta valutando di avviare uno studio in cui arruolare uomini con una relazione stabile in cui la disfunzione erettile è comparsa contemporaneamente alla diagnosi di sindrome post Covid. Secondo quando annunciato da esperti urologi, il Covid può danneggiare i polmoni ma si tratta comunque di una malattia sistemica che interessa cuore, reni, cervello e altri organi, e tali effetti possono permanere anche per molto tempo dopo la guarigione. Molte persone vivono una condizione di limbo chiamata “long COVID” (o sindrome post-COVID), che gli esperti ritengono rappresenti il prossimo disastro sanitario. Considerati i disturbi lamentati, sempre più elementi suggeriscono che il COVID-19 potrebbe sabotare la salute sessuale maschile. “Abbiamo rilevato che uomini che precedentemente non soffrivano di questi problemi hanno sviluppato forme piuttosto gravi di disfunzione erettile, dopo l’infezione da COVID-19” affermano i sanitari. La probabilità di sviluppare disfunzione erettile a breve e lungo termine può aumentare di sei volte dopo aver contratto il virus secondo una ricerca pubblicata a marzo. Altri studi hanno documentato una serie di problematiche di salute post-infezione che impattano sul sesso, che si possono presentare singolarmente o in modo combinato: incapacità di raggiungere o mantenere l’erezione, danni ai coglioni, dolore o gonfiore testicolare, incapacità di raggiungere l’orgasmo, bassi livelli di testosterone e disturbi che riguardano la salute mentale.