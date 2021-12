MilanoBaccano Exxx…Polzive!!! Le manifestazioni per cose serie. Asse Veneto-Friuli dietro piazza Fontana. Mattarella: Ferita ancora aperta

La manifestazioni, quelle vere, sono quelle di ieri svoltesi a Milano che ricordano la Storia degli anni inquieti. Le prove dell’effetto degli ordigni da utilizzare per le stragi erano state compiute a Gorizia a ridosso del valico di Casa Rossa. Freda e Ventura custodivano esplosivi di ogni tipo a Paese, una località a pochi chilometri da Treviso. Ieri, dopo la cerimonia in piazza Fontana, un corteo di manifestanti ha attraversato pacificamente il cuore della citta.

Sono trascorsi 52 anni, ma anche ieri Milano, ha ricordato la strage di piazza Fontana, quella bomba esplosa nel salone centrale della Banca nazionale dell’agricoltura che provocò 17 morti, 89 feriti e diede l’avvio a quella che poi è stata definita la Strategia della tensione, una stagione che ha segnato l’Italia tra terrorismo, morti ed eversione. Il presidente Mattarella ha osservato:

«Le lunghe vicende processuali hanno lasciato vuoti e verità non pienamente svelate. Si tratta di ferite aperte, non soltanto per le famiglie delle vittime, ma per la Repubblica intera. Tuttavia, nonostante manipolazioni e depistaggi, emerge nettamente dal lavoro di indagine e dalle sentenze definitive la matrice eversiva neofascista e l’attacco deliberato alla vita democratica del Paese. Passare il testimone alle generazioni più giovani vuol dire trasmettere quella civiltà che è frutto di storia, di cultura, di sacrificio e intelligenza collettiva», Ha concluso Mattarella.