VelenoFriulano Exxx…Polzive!!! Gli austriaci vogliono intossicare anche le vigne della bassa pordenonese. Preoccupazione nel mondo agricolo per ampliamento Kronospan

La preoccupazione per una catastrofe enologica nella bassa pordenonese è emersa venerdì sera durante il dibattito organizzato dal Comitato Abc nella sala Zuccheri di San Giovanni di Casarsa (Pn). Qualora la regione autorizzasse l’ampliamento della Kronospan, il vomito delle tre ciminiere coprirebbe di particolato, non solo i centri urbani di San Giovanni di Casarsa, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Camino al Tagliamento, Morsano e altri comuni, il residuo di formaldeide e diossina raggiungerebbe anche i filari di vigne che producono il pregiato Prosecco. La preoccupazione è alta dopo che il dottor Gustavo Mazzi, presidente di “Medici per l’Ambiente” ha ribadito il profilo di alta pericolosità per l’ambiente e la salute derivato dall’ampliamento della Kronospan a San Vito al Tagliamento. Il medico, invitato all’incontro, ha osservato: “La zona è già compromessa dal punto di vista dell’inquinamento per la densità di aziende che sono insediate all’interno del Consorzio”. Mazzi ha ricordato il combinato disposto fra emissione di formaldeide e direzione dei venti, le sostanze sprigionate nell’aria dai camini dell’azienda degli austriaci investirebbero facilmente un asilo nido che si trova all’interno del Consorzio e una scuola materna a San Giovanni di Casarsa. Per i ducetti della Delizia (Agrusti, Gerolin e Di Bisceglie), gli affari vengono prima della salute dei cittadini. Lo conferma l’assessore all’ambiente e attività produttive del comune di San Vito, Michela Bortolussi che, in nome del comune ha ricordato: “Come tecnico mi sono spaventata guardando quei numeri, una quantità enorme di mercurio, particelle di metalli pesanti e altre sostanze che volteggiano nell’aria e compromettono la salute dei cittadini; non va sottovalutato l’impatto sanitario per la popolazione determinato dall’aumento dei trasporti, emissioni di scarichi e contaminazione delle falde acquifere. Nel merito, l’amministrazione comunale di San Vito si è già espressa e ha ribadito la propria contrarietà al progetto. Novità di rilievo, il 17 marzo a Trieste è stata convocata la commissione consiliare sul tema Kronospan e saranno auditi alcuni componenti del Comitato ABC che ha raccolto oltre 5.000 firme contro il progetto.