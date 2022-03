GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Il pazzoide russo mette in crisi la ristorazione: In Friuli contingentato l’olio da cucina.

Le conseguenze dell’invasione russa in Ucraina sono tangibili anche nell’Italia del Nord. I titolari di partita iva, ristoratori e albergatori che in questi giorni acquistavano nei centri all’ingrosso (Vivo o Metro) olio da cucina per la propria attività, sono costretti a contingentare l’acquisto: non più di 10 litri. Esercenti impacciati e increduli di fronte a una misura che non era mai stata adottata in precedenza. Lo conferma il titolare del ristorante “La Cjiacarade” di Udine. Dopo la benzina e la nafta (che ha superato i 2 euri al litro), i commercianti devono fare i conti con le materie prime contingentate e che scarseggiano. Del resto col grano balzato del 38,6% in una settimana, le risorse e i magazzini ne risentono. C’è preoccupazione, avverte Coldiretti, per la chiusura dei porti sul Mar Nero che impediscono le spedizioni e creano carenza sul mercato mondiale dove Russia e Ucraina insieme rappresentano il 29% dell’export di grano (la quota era molto superiore negli anni Novanta).