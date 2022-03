MonfalconeNoCarbone Exxx…Polzive!!! Anna Cisint presenta la squadra per il Bis. Coalizione unita sul modello Trieste. Lo scivolone sui profughi e la centrale a carbone.

La spina Giuseppe Nicoli punge la presentazione della candidata Cisint a Monfalcone. Il capogruppo di Forza Italia in regione non si è fatto vedere, sostituito, anche nelle trattative locali, dalla coordinatrice Sandra Savino.

Centrodestra schierato e unito (mancava l’Udc di Angelo Compagnon che ha stretto l’accordo con Ziberna a Gorizia) per l’ufficializzazione della ri-candidatura a sindaco dell’uscente Anna Cisint. L’evento è stato celebrato stamattina all’Hotel Lombardia di Piazza della Repubblica. “Lombardia” come timbro leghista. Dopo la vittoria di 5 anni fa, Anna Cisint è ormai codificata come una madonna laica, oggetto di culto e venerata da tutte le chiese nazionali. Dicono che a lei sia concesso tutto. Anche mettersi di traverso alle idee di Draghi e al ducetto della Delizia, Michele Agrusti, sul ripristino della centrale a carbone: Non davanti al mio porto! Tanto da far infuriare anche il progressista Dem Diego Moretti. Ma lei è Anna Cisint l’incubo dei Bersani e del Centrosinistra che se domani chiedesse un posto a Roma glielo servirebbero su un piatto d’argento. E’ il piglio avanguardista che si è indispettita perché ProgettoFvg e Forza Italia non hanno atteso che fosse lei dare oggi la notizia del matrimonio fra i due simboli. In ogni caso oggi Cisint ha riunito attorno al tavolo tutti i vertici regionali della coalizione: Sandra Savino, Sergio Bini, Marco Dreosto, Walter Rizzetto, Renzo Tondo e, tra il pubblico, c’erano Fedriga, Ziberna e l’assessore Callari. L’esponente leghista, finita nelle peste per via di un brano pubblicato su facebook (poi rimosso) relativo a una presunta differenza ideologica tra profughi africani e “profughi” ucraini, ha ricordato quanto fatto in questi anni: “Ereditato una città in ginocchio ricondotta a uno spogliatoio. Il Natale qui non esisteva e visto che abbiamo dei valori e degli ideali da difendere è diventato un vero successo. Abbiamo tolto centinaia di camion al giorno che percorrevano il centro di Monfalcone e passavano pericolosamente davanti alle scuole. Ora dobbiamo puntare su cultura e turismo come valore e una modalità per dare sviluppo e al territorio”. La sindaca ha confermato la presenza dei simboli di tutta la coalizione e due civiche. Quindi Forza Italia e ProgettoFvg assieme; Fratelli d’Italia; Lista per Cisint; Lega; Noi con l’Italia e la civica di Francesco Volante.