GloryToUkraine Exxx..Polzive!!! Missione spericolata delle forze alleate per portare in salvo il presidente Zelenskyy

Lo afferma una fonte britannica di alto livello: “L’opzione più ragionevole potrebbe essere quella di trasferire Zelenskyy fuori Kiev”. Abbiamo aerei, ma la distanza è fondamentale”. Le forze alleate di Sas e Us Navy si stanno addestrando per trasferire da Kiev, in un posto più sicuro, il presidente ucraino Zelenskyy. Nell’operazione saranno impegnati 70 soldati d’élite del Regno Unito che si uniranno ai 150 dell’US Navy Seal. La pianificazione dell’audace missione, che avverrà in notturna, verrà studiata in una remota base in Lituania. Dopo una prima offerta di salvataggio, rifiiutata, ora la situazione è peggiorata. E’ sempre più concreta l’ipotesi che forze speciali russe Spetsnaz stiano prendendo di mira il presidente 44enne.