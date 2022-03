NogaroEnergia Exxx…Polzive!!! Il consigliere Enzo Bertoldi asfalta Putin: A San Giorgio il progetto per l’indipendenza energetica dell’Italia. Domani sera voto in consiglio.

Enzo Bertoldi, ingegnere e consigliere comunale di San Giorgo di Nogaro (Ud), ha approfittato del lockdown di fine 2020 per studiare ed elaborare un progetto di efficentamento energetico per ridurre i costi delle utenze elettriche intestate al comune di San Giorgio di Nogaro. La proposta sarà illustrata dal consigliere domani sera in consiglio e discussa sotto forma di mozione. Da una prima analisi emerge che gli edifici degli impianti sportivi, ma non solo, potrebbero produrre molta più energia di quella necessaria e quindi andare ad alimentare contestualmente anche altre sedi limitrofe. L’ingegnere ha già individuato i siti ove poter installare le batterie di accumulo dell’energia prodotta dai raggi solari.

Tutti tetti degli edifici comunali potrebbero ospitare impianti fotovoltaici in grado di produrre 1.800 KW di picco. In località “Galli” l’utilizzo dello spogliatoio del campo sportivo è grado di produrre 44 KW di picco, Qualora ci fossero delle giornate in cui l’energia prodotta non viene utilizzata, l’energia accumulata potrebbe essere impiegata per illuminare, senza oneri per il comune, la frazione del comune. Il progetto può essere esteso a Porto Nogaro utilizzando il tetto del magazzino comunale in grado di generare 80 KW di picco, sufficienti per illuminare Porto Nogaro. Infine, lo studio del consigliere Bertoldi coinvolge il capoluogo comunale. Tre i siti individuati: il palazzetto dello sport, la palestra di scherma e le terrazze dell’ex Gil. L’energia complessiva prodotta potrebbe superare i 400KW di picco e consentire al comune un risparmio energetico complessivo, considerando anche le frazioni, di circa 50mila euri/anno . Un progetto ambizioso su cui il consigliere della Lista Sartori è convinto che possa essere il primo passo verso un concreto risparmio energetico e un’autonomia energetica. I tempi di progettazione, nel caso di San Giorgio di Nogaro, non superano i dodici mesi.