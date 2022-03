PolverieraCodroipo Exxx…Polzive!!! Spunta un buco di bilancio di 1 milione di euri. Marchetti prepara la supposta ai codroipesi: addizionale Irpef al massimo. I patrioti furiosi con Ciriani

La coraggiosa destra italica rischia di schiantarsi nella melmosa brughiera friulana a causa delle spregiudicate acrobazie contabili del sindaco meloniano Fabio Marchetti (quota Luca Ciriani).

Il comune di Codroipo è sull’orlo del collasso a causa di un buco di bilancio da circa un milione di euri; l’unico rimedio per salvare la baracca è quella di aumentare le tasse: Stangare i codroipesi attraverso l’innalzamento massimo consentito dell’addizionale Irpef. Centro Destra irriconoscibile che rischia di perdere punti a causa di amministratori tassa&spendi (vedi Pordenone).

L’uomo di Luca Ciriani in Friuli, rischia di trascinare il partito della Meloni in una “morta gora” elettorale proprio nella settimana in cui il segretario regionale Rizzetto ha organizzato per sabato prossimo una sorta di “Atreju” friulana a Monfalcone e il senatore Ciriani, dal palco di Pordenone, ha chiesto a Fedriga più attenzione a Fratelli d’Italia nelle pesature. Con quali credenziali? I vertici regionali impazziscono all’idea di mettere in lista alle prossime elezioni colui che presenta un corrispettivo da infarto nei 10 anni di governo codroipese: oltre al comune, dove i mutui sono stati allungati come l’elastico per far vedere che gli importi delle rate sono scesi, nel carnet del sindaco patriota, va conteggiata la rovinosa situazione dell’Asp Moro: presidenti sostituiti come calzetti; bilanci in rosso da spaventare Santo Simone; il caso del direttore Valentina Battiston che ha precipitosamente tagliato la corda; un presidente di Cda (Castaldo) che, in deroga allo statuto, si è fatto conferire e sé poteri politici e amministrativi. Ad oggi, nella struttura non c’è una guida, manca un apicale e l’organizzazione pari a zero. I patrioti friulani impacciati. Un quaderno di doglianze friulane che tormenta il senatore Ciriani: l’impaccio di farsi portavoce del sindaco di Codroipo sui vertici udinesi del partito per piazzare Marchetti nella lista per le regionali. A breve ci sarà un vertice sull’argomento, ma c’è aria di crisi.

Ma la cronaca delle risorgive riserva altre interessanti note di cronaca. Lo scorso fine settimana si è tenuto il congressino della Lega locale con all’ordine del giorno la scelta del vicesindaco Antonio Zoratti candidato sindaco in quota Lega; la maggioranza (erano circa 27 fra presenti e delegati) si è espressa negativamente. Il vice sindaco ha accolto con filosofia la decisione. “Mi prenderò una pausa, ma non uscirò dalla Lega”. Il caso non è passato inosservato nel campo elettorale. Antonio Zoratti è una delle pedine più importanti nello schema delle comunali di Marchetti, il sindaco uscente vuole determinare l’esito elettorale e presentare un candidato sindaco per poter entrare nelle trattative del ballottaggio. Un anno lontano dai riflettori non è un buon viatico per le regionali, perciò l’obiettivo è mantenere fino al 2023 il controllo di Codroipo. Infine, stasera nella sala dell’Abaco viaggi si terrà il vertice di Forza Italia e giovedì quello della Lega. Come anticipato su queste pagine, il partito di Fedriga vorrebbe piantare una bandierina del Medio Friuli. Il nome del candidato Mauro era stato anticipato su queste pagine e con tanto di simbolo in data 11 febbraio. Ma nelle risorgive le sorprese non mancano e, salvo rinvio delle elezioni a settembre, a breve ci saranno ulteriori novità.