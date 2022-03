VelenoAustriaco Exxx…Polzive!!! Butta male per Kronospan, alti rischi per la salute pubblica: Il comune di San Vito al Tagliamento avvia la procedura per lo studio d’impatto sanitario.

Il 24 febbraio scorso, la giunta del comune di San Vito ha deliberato di avviare una procedura per il conferimento di un incarico di studio specialistico per l’effettuazione di una valutazione di impatto sanitario secondo la metodologia descritta nel progetto VIIAS; la spesa massima prevista sarà di € 10.000,00, 15.000,00 euri in meno di quella, inutile, caricata sulle spalle dei cittadini dall’ex sindaco Di Bisceglie per il professor Boscolo (valutazione tecnica per conto di Kronospan). L’ampliamento dello stabilimento con annessi inceneritori non è cosa semplice. Perciò il sindaco sollecita la valutazione d’impatto sanitario visto che le emissioni di inquinanti, i rifiuti legnosi, il traffico e la viabilità subiranno un forte aumento in seguito all’ampliamento. Lo strumento della valutazione sull’impatto sanitario è un elemento aggiuntivo che sarà molto utile al sindaco nel contesto della Conferenza dei servizi giacché potrà disporre di dati reali e certificati che determineranno le procedure autorizzative. È importante ricordare che la VIS necessita di essere svolta per le diverse fasi della vita di un’opera: realizzazione, funzionamento e dismissione e va a collocarsi come procedura valutativa da condurre in stretta relazione alle valutazioni degli impatti ambientali dell’opera. La procedura si aggiunge all’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.2021 che aveva espresso forte contrarietà alla realizzazione dell’impianto così come proposto dalla richiedente Kronospan Italia S.r.l.

Tuttavia, l’operazione degli austriaci, maniacalmente fiancheggiata dal ducetto della Delizia già arrestato a Roma nel ’94, presenta dei lati oscuri inaspettati. Sono quelli di un immobile fantasma acquistato ad un prezzo stratosferico ed oggi abbandonato. Regista dell’operazione il “dottor Ingegner” Daniele Gerolin direttore del Consorzio Ponte Rosso sistemato al vertice della zona industriale dopo aver strapazzato lo statuto e come garante dei magheggi.