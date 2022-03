CarnevaleElettorale Exxx…Polzive!!! Vertice bilaterale fra Lega e Fratelli d’Italia in Collinare: A Buja salgono le quotazioni di Calligaro.

Improvviso ed inaspettato vertice sulle amministrative ieri sera in uno dei locali più riservati della Comunità Collinare. Al tavolo dei negoziati si sono seduti Leonardo Barberio, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Stefano Mazzolini, vice presidente del consiglio regionale e Giovanni Calligaro, vice sindaco. Ordine del giorno: le amministrative di primavera e in particolare quelle che si svolgeranno a Buja con il nodo dell’eredità di Stefano Bergagna. Secondo i primi rimbalzi, anche in virtù della granitica e comprovata esperienza amministrativa fin qui dimostrata, sarebbero in salita le quotazioni di Giovanno Calligaro. Attuale vice sindaco e componente di livello di quella squadra che Stefano Bergagna ha creato in questi lunghi anni di brillante amministrazione. Calligaro ha alle spalle una solida formazione nelle file di Alleanza Nazionale, ed è il leader della Lista “Valori, Lavoro e Famiglia” che si è distinta per aver ottenuto, 5 anni fa, oltre il 15 per centro dei consensi. Il vice sindaco è stato anche uno dei consiglieri comunali più votati con oltre 230 preferenze. Com’è naturale che sia, al mini vertice di ieri era, sono finiti sul tavolo anche i nomi degli attuali assessori Zontone, Lizzi e Guerra.

E’ un primo approccio su una finestra di dialogo che resta aperta e che sarà perfezionata nelle prossime settimane dai rispettivi segretari di partito e aspiranti candidati sindaco. Il commissario della Lega per la provincia di Udine è l’europarlamentare Elena Lizzi di Buja.

Alla fine dell’incontro, il vice presidente Stefano Mazzolini, accompagnato dall’ex consigliere comunale di Tolmezzo Leonardo Bonanni, ha assicurato di aver trovato la soluzione anche per il comune di Tolmezzo che andrà al voto in primavera dopo le dimissioni dei 12 consiglieri.