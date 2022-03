Finte vaccinazioni. Petrillo condannata a 8 anni e sei mesi di reclusione.

I giudici del Tribunale di Udine hanno condannato a 8 anni e sei mesi di reclusione Emanuela Petrillo, l’ex assistente sanitaria accusata di aver fatto finte vaccinazionia centinaia di bambini sia in Friuli che in Veneto. Era stata smascherata dall’Asl di Treviso e le analisi del sangue avevano confermato che su una vasta popolazione di piccoli non c’era traccia dei vaccini. L’inchiesta si era poi estesa a Udine dove la Petrillo aveva lavorato.

La pubblica accusa, sostenuta dal pm Claudia Danelon, aveva chiesto 9 anni e sei mesi, affermando che la donna aveva agito “con sistematicità e reiterazione” in entrambe le regioni.