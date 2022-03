ItalexitFriuli Exxx…Polzive!!! Paragone stregato dal candidato sindaco Graziano Ganzit, pronta la lista a Codroipo (Ud). Esordio pubblico sabato 5marzo

E’ stata presentata ieri sera all’agriturismo “La Cortine” di Passariano di Codroipo la squadra di Italexit che sarà impegnata alle prossime elezioni comunali. Fra i partecipanti spiccava il nome dell’assessore alle attività produttive Graziano Ganzit che ha trovato nelle tematiche “No Green Pass” di Gianlugi Paragone la naturale collocazione politica. Sabato prossimo i militanti si presenteranno nel cuore della città con un primo banchetto informativo. All’incontro di ieri sera hanno partecipato il segretario regionale Fvg Antonio Iracà, Gianfranco Ruggero referente Italexit di Codroipo, Stefano Riga del provinciale Udine e Fabio Maurutto responsabile organizzativo regionale. Una prima bozza di programma prevede l’impegno dei candidati sui temi dell’ambiente, cura del territorio, recupero degli immobili, no alla cementificazione, una particolare attenzione ai temi sanitari e prudenza sotto l’aspetto dell’immigrazione legato agli avvenimenti della situazione in Ucraina. Controllo reale dei flussi migratori per evitare situazioni di degrado sociale.

Oltre all’assessore Ganzit, che sarà candidato sindaco, secondo quanto riferisce il segretario Iracà, nella lista Italexit troverà posto anche il consigliere comunale di maggioranza Roberto Piccini.

Quindi dopo Lignano, Trieste, Maniago, Udine, Gorizia e Martignacco, gli esponenti del gruppo di Paragone procedono nel lavoro di puntellamento del territorio con nuovi punti di riferimento. I vertici regionali fanno sapere di essere in trattative con l’ex assessore Massimo Asquini di Monfalcone e con attivisti di Duino Aurisina.